Росчерк святого: автограф Иоанна Кронштадтского выставлен на продажу

В Петербурге на аукционе появилась книга под названием «Беседы протоиерея Иоанна Ильина Сергиева», на которой оставил свою подпись святой Иоанн Кронштадтский.
Как сообщает аукционный дом «Литфонд», стартовая стоимость этого лота составляет 250 тысяч рублей. Книга была издана в 1888 году в типографии, связанной с «Кронштадтским Вестником».
Особую ценность придаёт экземпляру дарственная надпись на обороте, сделанная самим Иоанном Кронштадтским. Она содержит следующие слова:
«Анне Яковлевне Михайловой — Протоиерей Иоанн Серг. 25 июня. 1889»
Подобные автографы этого святого попадаются коллекционерам крайне редко. Именно этим объясняется повышенный интерес к предложенному на торгах изданию.
Организаторы ожидают спрос среди ценителей старины и религиозной литературы.
Ранее уже сообщалось, что личный фотоальбом императрицы Александры Фёдоровны был приобретён с аукциона за 13 миллионов рублей.