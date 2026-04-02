Роскошный суши-торт "Филадельфия": гости в восторге — обычные роллы больше не кручу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Роскошный суши-торт "Филадельфия": гости в восторге — обычные роллы больше не кручу

Опубликовано: 2 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Если вы любите роллы "Филадельфия", этот рецепт вас точно удивит.

Тот же любимый вкус — но без скрутки и лишней возни. Рецептом праздничного торта поделилась автор Дзен-канала "Готовим вместе с Машей Маковецкой".

Ингредиенты

рис для суши — 250 г, рисовый уксус — 50 мл, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., лист нори — 1 шт., сливочный сыр — 220 г, соевый соус — 2 ст. л., огурец — 1 шт., слабосолёная форель — 350 г, кунжут — 0,5 ч. л., укроп — по вкусу

Приготовление

Сначала я тщательно промываю рис до прозрачной воды, затем заливаю чистой водой и варю под крышкой около 15 минут на слабом огне.

Пока рис готовится, смешиваю рисовый уксус с солью и сахаром. Готовый рис заправляю этой смесью и аккуратно перемешиваю.

Сливочный сыр соединяю с соевым соусом до однородности. Огурец нарезаю тонкой соломкой, рыбу — небольшими кубиками.

Далее начинаю сборку. На тарелку устанавливаю кольцо и выкладываю круг из листа нори. Сверху распределяю половину риса, затем слой сливочного сыра. Добавляю огурец и рыбу.

Оставшийся рис смешиваю с кусочками нори и выкладываю следующим слоем. Сверху распределяю вторую часть сливочного сыра.

Аккуратно снимаю кольцо и украшаю салат рыбой, огурцом, кунжутом и зеленью. Перед подачей убираю в холодильник, чтобы салат немного охладился.

Примерное время приготовления: 40 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью