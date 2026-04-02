Роскошный суши-торт "Филадельфия": гости в восторге — обычные роллы больше не кручу

Тот же любимый вкус — но без скрутки и лишней возни. Рецептом праздничного торта поделилась автор Дзен-канала "Готовим вместе с Машей Маковецкой".
Ингредиенты
рис для суши — 250 г, рисовый уксус — 50 мл, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., лист нори — 1 шт., сливочный сыр — 220 г, соевый соус — 2 ст. л., огурец — 1 шт., слабосолёная форель — 350 г, кунжут — 0,5 ч. л., укроп — по вкусу
Приготовление
Сначала я тщательно промываю рис до прозрачной воды, затем заливаю чистой водой и варю под крышкой около 15 минут на слабом огне.
Пока рис готовится, смешиваю рисовый уксус с солью и сахаром. Готовый рис заправляю этой смесью и аккуратно перемешиваю.
Сливочный сыр соединяю с соевым соусом до однородности. Огурец нарезаю тонкой соломкой, рыбу — небольшими кубиками.
Далее начинаю сборку. На тарелку устанавливаю кольцо и выкладываю круг из листа нори. Сверху распределяю половину риса, затем слой сливочного сыра. Добавляю огурец и рыбу.
Оставшийся рис смешиваю с кусочками нори и выкладываю следующим слоем. Сверху распределяю вторую часть сливочного сыра.
Аккуратно снимаю кольцо и украшаю салат рыбой, огурцом, кунжутом и зеленью. Перед подачей убираю в холодильник, чтобы салат немного охладился.
Примерное время приготовления: 40 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить ПП-вафли.