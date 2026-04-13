Рособрнадзор предостерёг Политех и АТИ от нарушений образовательных норм

Рособрнадзор уведомил два университета о недопустимости несоблюдения обязательных требований и потребовал принять меры для их выполнения в ходе образовательного контроля. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Предупреждение направлено АНО высшего образования «Автомобильно-транспортный институт» и Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».
Организациям рекомендовано усилить внутренний контроль и привести деятельность в соответствие с установленными нормами.