Россия и Сирия возрождают Триумфальную арку: реставраторы Петербурга спасут символ Пальмиры

Российские и сирийские специалисты вернулись к переговорам о восстановлении Триумфальной арки в Пальмире после видеоконференции.
Россию представляли Михаил Пиотровский и Наталья Соловьева, от Сирии выступали — Масуд Бадави и Лина Кутейфан. Об этом информирует пресс-служба Смольного.
На видеовстрече сирийцы отметили, что другие государства и организации заключили контракты на реставрацию памятников, кроме Арки. Российские эксперты готовы взяться за дело сразу после окончательного оформления договоренностей.
Пальмира, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадала в 2015 году. В 2022-м между Россией и Сирией достигнуто соглашение о ремонте Арки.