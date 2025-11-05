Россиянка покупала выпечку в «Магните», пока не заметила, что с ней творится на прилавках: теперь обходит стороной

А состав может удивить еще больше.

Отдел с открытой выпечкой в супермаркетах, обещающий свежесть и домашний уют, стал для многих неожиданным открытием. Аппетитные булочки, пончики и круассаны манят ароматом и ценой.

Однако, одна из покупательниц «Магнита» решила заглянуть «за кулисы» и теперь обходит этот отдел стороной. Ее наблюдения касаются не только состава продуктов, но и поведения других покупателей.

От «пончика с пальмовым маслом» до «сырной улитки»: Путешествие по прилавкам «Магнита»

Поначалу выпечка в «Магните» казалась привлекательной: пончики, булочки с изюмом, улитки с сыром и шпинатом. Особенно подкупали доступные цены, намекающие на возможность сэкономить и при этом вкусно перекусить.

Но, как оказалось, за кажущейся простотой скрывается многослойная реальность.

«Много букв — мало пользы», — такой вердикт вынесла покупательница, изучив состав.

Пончики, «на первый взгляд, простые, оказались с длинным составом». Среди ингредиентов — пальмовое масло и добавки с названиями, которые сложно выговорить.

Та же картина наблюдалась и с круассанами, и со слоеными изделиями: консерванты, маргарин, загустители и ароматизаторы на каждом шагу.

«Некоторые изделия отличались минимумом натуральных продуктов, и это расстраивало».

Приятным исключением стала «улитка с сыром сулугуни»:

«Сыр оказался настоящим, а список ингредиентов — неожиданно коротким и понятным».

«Руками, щипцами, с пола»: Как гигиена выпечки в «Магните» вызывает тревогу

Открытые полки с хлебом и булками, помимо состава, вызывают вопросы и с точки зрения гигиены.

«Покупатели нередко трогают выпечку руками, роняют щипцы на пол и ставят их обратно, выбирают хлеб, проверяя его мягкость руками, но ничего не покупают», — делится наблюдениями женщина.

Всё это делает продукты менее привлекательными, особенно для тех, кто ценит гигиену.

«Хлеб из печи» или «запечатанный друг»: Как выбрать безопасную выпечку в «Магните»?

Эти наблюдения заставили покупателей пересмотреть свое отношение к выбору хлебобулочных изделий. Пока одни идут за хлебом „из печи“, другие стали осторожнее.

Некоторые предпочитают выбирать «только что выложенные изделия, сверяясь со временем на табличке», другие же вовсе предпочитают запакованную продукцию.