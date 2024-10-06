В Госдуме предупреждают: российских дачников будут судить за распространенное нарушение

Иногда люди даже не задумываются, что нарушают законы.

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что направлять водосток на соседний участок нельзя. Если система соседа сбрасывает воду на вашу территорию и причиняет ущерб, вы имеете право потребовать устранить нарушение.

Первым делом Чаплин рекомендует направить письменное требование соседу с просьбой исправить ситуацию. В письме нужно указать срок, за который он должен выполнить работы, и предупредить, что при бездействии будете обращаться в суд.

Такое письмо не только поможет урегулировать конфликт мирно, но и станет важным доказательством в случае судебного разбирательства. Чаплин отметил, что чужой водосток может привести к серьезным последствиям, таким как порча строений или растений на вашем участке, что даст вам право взыскать компенсацию.

Защищать свои права — это обязанность каждого дачника, подчеркнул депутат в беседе с News. Не стоит бояться отстаивать свои интересы в суде, если договориться мирно не получается.

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