Российский монастырь, ставший "колыбелью Романовых": был построен татарином в XIV веке - где находится, что здесь посетить

Древний монастырь, основанный в 1330 году

Главной жемчужиной Костромы является Ипатьевский монастырь, поэтому его следует обязательно посетить во время нахождения в городе. Данная достопримечательность способна впечатлить каждого туриста, так как она имеет богатую историю, а также отличается величественным видом.

Как добраться

Монастырь расположен в западной части Костромы, на берегу одноименной реки. Рядом находится место впадения Костромы в Волгу. Если вы находитесь в центре города, то до достопримечательности можно дойти пешком за 40 минут. Также получится добраться на автобусе №4, 14, 38. Нужная остановка – «Ипатьевская слобода».

Особенности Ипатьевского монастыря

Монастырь имеет особое значение для страны, ведь здесь сохранился дух трехсотлетней эпохи царствования Романовых в России. В монастыре укрывался от поляков родоначальник династии Михаил Романов.

«На этих землях увековеченный в истории крестьянин Иван Сусанин увёл в лес отряд польских бандитов, отправленных устранить новоизбранного молодого царя. За это время Михаил с матерью из поместья Домнино успели перебраться в монастырь», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».

Именно тут была найдена Ипатьевская летопись, которая являлась важным историческим сводом конца XIII века. Она включала в себя «Повесть временных лет».

История

Монастырь основал татарский мурза Чет, который бежал из Орды под предводительством Ивана Калиты. Именно Чет стал основателем родов Годуновых и Сабуровых. Обитель была создана в XIV веке (1330 год). На территории монастыря часто бывал Николай II, который являлся последним представителем династии Романовых. Для царя здесь был построен деревянный дом.

После прихода к власти большевиков монастырь был упразднен, а на его территории возникли приюты, казармы и общежития. Только после завершения Великой Отечественной войны тут был открыт исторический музей. Богослужения возобновились к концу 80-х годов.

График работы:

Монастырь открыт ежедневно с 7:00 до 18:00. Вход является бесплатным. Музей работает с 9:00 до 17:30.

Что посмотреть

Главным церковным сооружением здесь является Троицкий собор. Также обязательно стоит увидеть палаты Романовых, Архиерейский корпус, Трапезный и Свечной корпуса, Стены башни Старого и Нового города, Наместнический и Братский корпуса, Кельи над погребами.

