Рождественская ярмарка в Петербурге примерит русский наряд
Рождественская ярмарка в Петербурге примерит русский наряд

Опубликовано: 30 октября 2025 11:49
В настоящее время ведутся закупочные процедуры.

В Санкт-Петербурге на предстоящей Рождественской ярмарке будет использовано оформление, выполненное в традициях русской культуры.

Решение обновить концепцию праздника подтвердил руководитель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью ТАСС.

По его словам, раньше оформление было навеяно мотивами средневековых европейских городов, однако теперь акцент перенесён на местные традиции города на Неве.

Концепцию нынешнего оформления планируют представить ближе к концу ноября. В данный момент ведутся закупки необходимых материалов и подготовка к праздничным мероприятиям.

Александр Ситов сообщил:

«В этом году полностью переходим в наш стиль, в старый Петербург. В следующем году будет выбираться конкретная ярмарочная идея по сказкам».

В последнее время отмечается рост интереса к новогодним поездкам в Петербург среди туристов из Китая и стран Ближнего Востока.

Праздничная атмосфера города сохраняет устойчивую популярность у гостей из разных регионов и стран.

Автор:
Юлия Аликова
Город
