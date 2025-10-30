Рождественская ярмарка в Петербурге примерит русский наряд

В Санкт-Петербурге на предстоящей Рождественской ярмарке будет использовано оформление, выполненное в традициях русской культуры.
Решение обновить концепцию праздника подтвердил руководитель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью ТАСС.
По его словам, раньше оформление было навеяно мотивами средневековых европейских городов, однако теперь акцент перенесён на местные традиции города на Неве.
Концепцию нынешнего оформления планируют представить ближе к концу ноября. В данный момент ведутся закупки необходимых материалов и подготовка к праздничным мероприятиям.
Александр Ситов сообщил:
«В этом году полностью переходим в наш стиль, в старый Петербург. В следующем году будет выбираться конкретная ярмарочная идея по сказкам».
В последнее время отмечается рост интереса к новогодним поездкам в Петербург среди туристов из Китая и стран Ближнего Востока.
Праздничная атмосфера города сохраняет устойчивую популярность у гостей из разных регионов и стран.