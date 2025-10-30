Рождественская ярмарка в Петербурге примерит русский наряд

Новости по теме

Соло-путешествия: куда едут одинокие туристы на новогодние праздники и почему Петербург конкурирует с Парижем

Перейти

Птицы, звери и царские традиции: личный проект Петра I до сих пор удивляет туристов и даже местных

Перейти

«Все включено» — ловушка для наивных: какие законы и традиции игнорируют русские туристы за границей

Перейти

Убежать из Петербурга от толп туристов на майские праздники: куда уехать, если не успел распланировать выходные

Перейти

Выборг не отпускает: почему туристы едут в этот город даже после праздников

Перейти