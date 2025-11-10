Розыскные папки пусты: в Петербурге закрыты все дела о пропавших детях

Во всех зарегистрированных случаях исчезновения детей речь шла о самовольном уходе из дома или организаций.

В Санкт-Петербурге завершены расследования всех случаев пропажи детей и подростков. Об этом сообщил заместитель руководителя десятого отдела розыскного управления № 3 Дмитрий Буторин в беседе с «КП-Петербург».

Буторин подчеркнул, что каждое исчезновение ребёнка, о котором поступало сообщение в полицию, было связано с самостоятельным уходом из семьи или специализированных учреждений.

Более того, местонахождение большинства таких несовершеннолетних удавалось определить уже в первые сутки с момента обращения. Поиск детей — одна из задач, установленная федеральными законами и входящая в обязанности полиции.

В каждом отделе внутренних дел города работают отдельные подразделения, которые занимаются поиском без вести пропавших.

Подобные операции предполагают активное участие различных ведомств, а также содействие добровольцев и общественных организаций, особенно если речь идёт о масштабных поисках в парках или на оживленных улицах.

После обнаружения ребёнка важно удостовериться, что его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Особое внимание уделяется проверке, не совершались ли противоправные действия как в отношении подростка, так и с его стороны.

Часто выясняется, что причиной ухода становятся проблемы внутри семьи или трудности в общении со сверстниками.

Эту информацию сотрудники полиции обязательно передают специалистам по работе с несовершеннолетними.