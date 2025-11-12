Руль справа, а едем слева: российская авто-история, которая сбивает с толку

Как Россия оказалась в центре авто-парадокса?

В России, стране, где движение традиционно осуществляется по правой стороне дороги, существует заметное количество автомобилей с рулем, расположенным справа.

Этот парадокс имеет глубокие исторические корни и объясняется не столько давней традицией, сколько экономическими реалиями последних десятилетий.

«Держись правой»: истоки российской дорожной логики

«Россия с давних времён двигалась по правой стороне, и это было закреплено указом Елизаветы Петровны ещё в 1752 году», — объясняет исторический контекст.

Это правило, известное как «правостороннее движение», было нормой для большинства европейских стран, за исключением Великобритании и ее доминионов.

«Для стран с правосторонним движением логично делать леворульные автомобили (водитель ближе к встречной полосе — лучше обзор обгонов)», — отмечает эксперт.

В XIX веке, когда основным видом транспорта были повозки, а затем конка, извоз и железные дороги, вопрос расположения руля на транспорте не стоял.

«Основной вопрос коммунального хозяйства — разъезд саней и экипажей, ширина улиц, приоритеты на перекрёстках», — указывается в тексте.

Существующая практика правостороннего движения была эффективной и не вызывала необходимости в её изменении.

Заимствования и стандартизация: шаг к левому рулю

С появлением автомобилей, особенно в начале XX века, в континентальной Европе, которая массово переходила на правостороннее движение, начали доминировать леворульные модели.

В Российской империи, а затем в СССР главным стали леворульные модели — как собственные, так и зарубежные.

Международные соглашения и унификация правил способствовали стандартизации, делая левый руль нормой для стран с правосторонним движением.

«В XIX веке не было никакого „перехода на правый руль“: тогда ещё царили повозки, а базовое правило дороги — „держись правой“ — уже существовало и отлично работало», — говорится исторической справке.

К моменту, когда автомобили стали заметны, Россия уже десятилетиями жила по правилам правостороннего движения, и вопрос о перестановке руля просто не поднимался.

Дальний Восток: экономический выбор, а не традиция

Нынешнее изобилие праворульных автомобилей в России, особенно на Дальнем Востоке, является следствием «поздних импортных потоков из Японии».

«Это экономический и логистический феномен 1990–2000-х (дешевле, доступнее, ближе по географии), а не историческая „норма“ российских правил», — объясняется причина.

Таким образом, «в общероссийской логике с правосторонним движением левый руль остаётся базовым», несмотря на то, что на практике, особенно в приграничных регионах, наблюдается иное.

Этот феномен является скорее отражением экономической конъюнктуры, чем исторически сложившейся нормой или предпочтением.