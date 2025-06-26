«Gezellig» по-русски: как голландский зять обустраивает дачу тещи и мечтает о костре под звездами

Иностранцам часто бывает сложно понять загадочную русскую душу. Но еще сложнее им бывает привыкнуть к быту и обычаям, которые кажутся нам обыденными.

Голландец, попавший на российскую дачу, был поражен увиденным.

Фруктовый сад: в чем прелесть российской земли?

Что особенно понравилось иностранцу на даче, это фруктовый сад.

«Что я очень люблю на даче любимой тещи, это то, что у неё самые вкусные овощи и фрукты растут», — делится он своими впечатлениями на своем Дзен-канале.

Особенно восхитили его помидоры, малина (красная и желтая), крыжовник, черника, абрикосы, сливы, яблоки. Но, несмотря на любовь к дачным фруктам и овощам, голландец решил отказаться от выращивания помидоров.

«Я видел, как много времени это занимает: надо каждый день следить за ними, поливать (достаточно, но не слишком много), ухаживать, похвалить, чтобы они выросли красавцами, сочными и вкусными. Сейчас у меня времени нет», — объяснил он свое решение.

Фруктовые деревья — другое дело.

«Посадил — и радуешься годами», — считает голландец.

На его даче точно будут яблоня, вишня, абрикос, персик и малина. Минимум работы — максимум удовольствия.

Отдых и релаксация: гамак и костер — обязательные атрибуты дачной жизни

Между деревьями обязательно будет гамак, в котором голландец планирует лежать и работать с удовольствием.

Шашлык также является неотъемлемой частью дачной жизни. Для этого он планирует купить хороший мангал, чтобы жарить его каждый раз, когда будет приезжать на дачу.

«Вечер у костра всей семьей — это gezellig! Для тех, кто не знает: голландское слово gezellig означает уют, теплую атмосферу, когда всем хорошо вместе», — говорит голландец.

В Голландии на дачах костры запрещены (как и мангалы, и шашлыки), но здесь у него будет такая возможность. Он планирует на своей даче поставить чашу для костра и вокруг удобные кресла-раскладушки.

А для детей голландец планирует купить набор для жарки зефира.

«Будем вечером смотреть на звезды, искать Большую Медведицу и Ориона, пить чай и есть зефир… Красота!», — мечтает иностранец.

Спорт и баня

А еще голландец мечтает сделать на даче небольшое поле для спорта: футбольные ворота, стол для тенниса и набор для бадминтона.

Также он присматривает баню. Он уже привык к такой традиции и даже успел прыгнуть однажы в снег после парилки. И в его бане обязательно будут веники, но нет, не чтобы бить кого-то, но чтобы ароматно дышать.

«Было бы классно, если бы рядом была река или озеро, где летом можно купаться! И для желающих зимой — тоже».

Голландец на русской даче — это сочетание культур, традиций и представлений о комфортном отдыхе. Так что он планирует взять от русской дачи самое лучшее и добавить немного европейского шарма, создав свой уникальный уголок для отдыха и релаксации.