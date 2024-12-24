Мобильный интернет в Петербурге может подорожать в 2025 году

Мобильный интернет в Петербурге может стать дороже уже в следующем году, и одной из причин этого может быть переход на отечественное оборудование, который должен завершиться к 2029 году
Почему возможен рост цен?
Мобильные операторы уже подписали контракты на поставку станций российского производства. Эти станции будут стоить дороже, чем зарубежные аналоги, что может привести к росту тарифов. Однако, переход на отечественные технологии обеспечит стабильную работу сетей, несмотря на санкции или проблемы с поставками зарубежного оборудования.
Что говорят эксперты?
Ожидаемое повышение тарифов не обязательно связано с переходом на российские станции, подчеркивает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Влиять на цены могут также инфляция и другие экономические факторы:
«Ввиду того, что первоначально мы будем выпускать небольшое количество базовых станций по отношению к тому, как выпускали иностранные коллеги, то и стоимость оборудования будет заметно выше. В любом случае надо понимать, что сотовая связь, так или иначе, будет дорожать по множеству причин — это и стоимость оборудования, это инфляция, это другие процессы, которые требуют дополнительных затрат операторов», цитирует эксперта истчоник..