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Мобильный интернет в Петербурге может подорожать в 2025 году

24 декабря 2024 15:02
С 2025 года жизнь для петербуржцев станет заметно дороже: все дело в новых станциях
Мобильный интернет в Петербурге может подорожать в 2025 году
Legion-Media

Меняет государство, а платить в итоге людям.

Мобильный интернет в Петербурге может стать дороже уже в следующем году, и одной из причин этого может быть переход на отечественное оборудование, который должен завершиться к 2029 году

Почему возможен рост цен?

Мобильные операторы уже подписали контракты на поставку станций российского производства. Эти станции будут стоить дороже, чем зарубежные аналоги, что может привести к росту тарифов. Однако, переход на отечественные технологии обеспечит стабильную работу сетей, несмотря на санкции или проблемы с поставками зарубежного оборудования.

Что говорят эксперты?

Ожидаемое повышение тарифов не обязательно связано с переходом на российские станции, подчеркивает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Влиять на цены могут также инфляция и другие экономические факторы:

«Ввиду того, что первоначально мы будем выпускать небольшое количество базовых станций по отношению к тому, как выпускали иностранные коллеги, то и стоимость оборудования будет заметно выше. В любом случае надо понимать, что сотовая связь, так или иначе, будет дорожать по множеству причин — это и стоимость оборудования, это инфляция, это другие процессы, которые требуют дополнительных затрат операторов», цитирует эксперта истчоник..

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-Петербург
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