Мобильный интернет в Петербурге может подорожать в 2025 году

Мобильный интернет в Петербурге может стать дороже уже в следующем году, и одной из причин этого может быть переход на отечественное оборудование, который должен завершиться к 2029 году

Почему возможен рост цен?

Мобильные операторы уже подписали контракты на поставку станций российского производства. Эти станции будут стоить дороже, чем зарубежные аналоги, что может привести к росту тарифов. Однако, переход на отечественные технологии обеспечит стабильную работу сетей, несмотря на санкции или проблемы с поставками зарубежного оборудования.

Что говорят эксперты?

Ожидаемое повышение тарифов не обязательно связано с переходом на российские станции, подчеркивает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Влиять на цены могут также инфляция и другие экономические факторы: