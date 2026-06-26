Получится дешевле, чем в Турции: как сэкономить на отдыхе в Дубае - лайфхаки для российских туристов

Названы способы существенной экономии в Дубае

Россияне считают, что отдых в Дубае могут позволить себе только богачи, но если научиться экономить, то поездка выйдет точно не дороже, чем в Турции или Египте. Здесь можно отлично отдохнуть даже при ограниченном бюджете.

Заменить такси метро

По Дубаю сложно ходить пешком из-за изнуряющей жары и отсутствия тени, поэтому туристы привыкли пользоваться услугами такси. Но поездка в 10 минут обойдется примерно в 1000 рублей и более. Лучше отказаться от такси и выбрать метро. Стоимость метро обычно зависит от количества остановок, в среднем получается - 60-150 рублей.

Legion-Media

Выбрать бюджетные отели

Не нужно искать пятизвездочные отели, так как они будут стоить дорого. Лучше обратить внимание на трехзвездочные. Они точно не станут уступать хорошим турецким и египетским вариантам.

Посетить бесплатные пляжи

“У дорогих отелей есть собственные пляжи, но и бесплатные общественные в Дубае тоже найдутся. Например, для уединённого отдыха очень рекомендую Umm Suqeim. Стоит побывать и на пляже «Марина», только приходить сюда лучше утром: место очень популярное, днём или ближе к вечеру становится многолюдно”, сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

Legion-Media

Что следует запомнить

Учитывайте время поездки. В Дубае цены одинаковые в любые месяцы, но отдыхать здесь летом - сложная задача. На улице держится нестерпимая жара. Оптимальный вариант - межсезонье.

Опыт автора

“Когда я была в Дубае, то смогла сэкономить на отеле. Я не стала селиться рядом с пляжем, при этом выбрала размещение в отеле 4*. Получилось дешевле на десятки тысяч рублей”, - рассказала Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Город России, который относится к труднодоступным.

В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.