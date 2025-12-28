С 2026-го ударит по кошельку не штраф, а эвакуатор и место на штрафстоянке

С начала января в Подмосковье изменятся тарифы за принудительную эвакуацию и последующее хранение автомобилей на специальных стоянках. Новые расценки будут действовать до 2030 года включительно. Повышение связано с учётом инфляционных явлений и запланированного увеличения налога на добавленную стоимость.
Стоимость перемещения легковых машин, а также мотоциклов, увеличится на 38 процентов; теперь эта услуга обойдётся автолюбителям в 9020 рублей вместо прежних 6520. Для эвакуации большегрузных машин и автобусов сумма составит 42 050 рублей. Цена за один день хранения автомобиля на специализированной площадке повысится до 1540 рублей, что на 12,4 процента выше прошлых показателей.
Собственникам транспортных средств понадобится внести оплату за оказанные услуги не позднее 30 дней после эвакуации.
