С двух сторон: с 10 ноября в Петербурге ограничат движение в Московском и Приморском районах
С двух сторон: с 10 ноября в Петербурге ограничат движение в Московском и Приморском районах

Опубликовано: 7 ноября 2025 22:15
В городе временно ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ.

В ближайшее время в Санкт-Петербурге ожидаются изменения в организации движения. Государственная административно-техническая инспекция информирует горожан и автомобилистов об ограничениях на ряде улиц.

Главным поводом для перемен стали масштабные работы по ремонту и строительству городских коммуникаций.

С 10 ноября движение по Алтайской улице между Московским и Демонстрационным проспектами будет закрыто полностью. Перекрытие продлится до 24 декабря. Здесь ведут обновление подземных сетей.

В Приморском районе, с 10 по 20 ноября временно ограничат проезд по Автобусной улице — от Автобусного переулка до улицы Маршала Новикова.

Причина — проведение необходимых работ в районе этого участка. Подобные меры приняты для обеспечения безопасности и ускорения ремонта.

Ранее сообщалось, что до 9 ноября, действуют ограничения движения на участке Выборгского шоссе в районе пересечения с Вяземской дорогой в Парголово. Это связано с прокладкой нового газопровода.

Автор:
Юлия Аликова
