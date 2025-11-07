С двух сторон: с 10 ноября в Петербурге ограничат движение в Московском и Приморском районах

В ближайшее время в Санкт-Петербурге ожидаются изменения в организации движения. Государственная административно-техническая инспекция информирует горожан и автомобилистов об ограничениях на ряде улиц.
Главным поводом для перемен стали масштабные работы по ремонту и строительству городских коммуникаций.
С 10 ноября движение по Алтайской улице между Московским и Демонстрационным проспектами будет закрыто полностью. Перекрытие продлится до 24 декабря. Здесь ведут обновление подземных сетей.
В Приморском районе, с 10 по 20 ноября временно ограничат проезд по Автобусной улице — от Автобусного переулка до улицы Маршала Новикова.
Причина — проведение необходимых работ в районе этого участка. Подобные меры приняты для обеспечения безопасности и ускорения ремонта.
Ранее сообщалось, что до 9 ноября, действуют ограничения движения на участке Выборгского шоссе в районе пересечения с Вяземской дорогой в Парголово. Это связано с прокладкой нового газопровода.