С кем поведешься, от того и наберешься: чему немцы научили жителей Петербурга

Сегодня нам кажется естественным пить кофе по утрам, танцевать вальс на выпускном и пользоваться дрелью, не задумываясь, почему все эти привычки — часть нашей повседневности.

А ведь значительную часть цивилизованных удобств русские переняли у… немцев. Причём не через телемагазины и YouTube, а благодаря живому контакту — от Немецкой слободы XVII века до немецких профессоров Петербургского университета.

Немецкая слобода: первый культурный обмен

В середине XVII века в Москве появляется целый квартал — Немецкая слобода. Там жили не только этнические немцы, но и шведы, голландцы, французы. Однако именно немецкая манера жизни быстро стала предметом разговоров и… насмешек.

Смеялись над «травоедами», которые ели латук и петрушку, над аккуратными садами и домами, где можно было ходить в чистой обуви. А потом — сами начали сажать травки и перестали смеяться.

Пётр I и мода на порядок

Пётр не просто вдохновился — он начал массовый культурный импорт. Учебные заведения, военное дело, книги, музыка, манера одеваться — всё «на немецкий манер».

Даже любовь к балам и маскарадам пришла с Запада, как и строгая армейская дисциплина. Тот самый немецкий порядок, от которого у русского человека порой начинается сыпь, стал нормой для управления флотом, армией, а позже — и губерниями.

Немецкие руки — русские города

Архитекторы немецкого происхождения спроектировали значительную часть Петербурга, Ярославля, Казани, Нижнего. Готика, барокко, классицизм, а затем и неоренессанс — в России это не просто стили, а культурные мосты с Германией.

Немецкие философы воспитывали русскую интеллигенцию: университеты Берлина и Лейпцига были для дворян как Оксфорд для британцев.

«Вакса», «кран» и прочая лексика

Слова вроде «стамеска», «клейстер», «гауптвахта», «юнкер», «винт» — это всё «привет» из мастерских и казарм Германии. Немцы учили русских не только выговаривать «штрассе», но и вести домашнее хозяйство, ухаживать за скотом, обустраивать фабрики.

Даже слово «дратва» пришло с немецкого рынка. Екатерина II пригласила тысячи немцев жить и работать в Поволжье — и они на века изменили крестьянский уклад.

А что взамен?

Взамен — русская душа, хлеб, песня. Кстати, бюррократия тоже оказалась экспортом из Германии. Канцелярский язык, педантичные инструкции и бесконечные бумажки — это не наше изобретение. Но оно прижилось.