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Салат "Пина Колада" исчезает со стола первым: гости требуют рецепт уже после первой ложки

Опубликовано: 9 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Салат "Пина Колада" исчезает со стола первым: гости требуют рецепт уже после первой ложки
Салат "Пина Колада" исчезает со стола первым: гости требуют рецепт уже после первой ложки
Городовой ру
Этот салат стал настоящей находкой.

Сочная курица прекрасно сочетается со сладкими ананасами, нежным зелёным горошком и сыром. А лёгкая заправка с ананасовым соком объединяет все ингредиенты в гармоничное и очень аппетитное блюдо.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г,
  • консервированные ананасы — 250 г,
  • зелёный горошек — 150 г,
  • твёрдый сыр — 120 г,
  • греческий йогурт — 3 ст. л.,
  • майонез — 1 ст. л.,
  • ананасовый сок из банки — 1 ст. л.,
  • французская горчица в зёрнах — 1 ч. л.,
  • паприка — щепотка.

Приготовление

Куриное филе промываю, обсушиваю бумажными полотенцами и нарезаю небольшими кубиками. Солю, перчу и обжариваю на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.

Салат "Пина Колада" исчезает со стола первым: гости требуют рецепт уже после первой ложки - image 1
Салат "Пина Колада" исчезает со стола первым: гости требуют рецепт уже после первой ложки - image 1

Готовую курицу перекладываю на тарелку и полностью остужаю. Консервированные ананасы нарезаю небольшими кусочками.

С зелёного горошка сливаю всю жидкость. Сыр натираю на крупной тёрке или нарезаю тонкой соломкой.

Для заправки в отдельной миске смешиваю греческий йогурт, майонез, ананасовый сок, французскую горчицу и щепотку паприки.

Тщательно перемешиваю до однородности. Получается лёгкий ароматный соус со сладковато-пикантным вкусом. В глубокой салатнице соединяю остывшую курицу, ананасы, зелёный горошек и сыр.

Добавляю приготовленную заправку и аккуратно перемешиваю.

Перед подачей убираю салат в холодильник на 15-20 минут.

Примерное время приготовления: 30 минут.

Личный опыт

Я люблю в конце приготовления посыпать салат свежей зеленью — укропом или петрушкой.

Ранее мы писали о том, как приготовить пирог всего из 3 яиц и сметаны.

Автор:
Александр Асташкин
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