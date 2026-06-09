Салат "Пина Колада" исчезает со стола первым: гости требуют рецепт уже после первой ложки

Сочная курица прекрасно сочетается со сладкими ананасами, нежным зелёным горошком и сыром. А лёгкая заправка с ананасовым соком объединяет все ингредиенты в гармоничное и очень аппетитное блюдо.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г,
- консервированные ананасы — 250 г,
- зелёный горошек — 150 г,
- твёрдый сыр — 120 г,
- греческий йогурт — 3 ст. л.,
- майонез — 1 ст. л.,
- ананасовый сок из банки — 1 ст. л.,
- французская горчица в зёрнах — 1 ч. л.,
- паприка — щепотка.
Приготовление
Куриное филе промываю, обсушиваю бумажными полотенцами и нарезаю небольшими кубиками. Солю, перчу и обжариваю на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.
Готовую курицу перекладываю на тарелку и полностью остужаю. Консервированные ананасы нарезаю небольшими кусочками.
С зелёного горошка сливаю всю жидкость. Сыр натираю на крупной тёрке или нарезаю тонкой соломкой.
Для заправки в отдельной миске смешиваю греческий йогурт, майонез, ананасовый сок, французскую горчицу и щепотку паприки.
Тщательно перемешиваю до однородности. Получается лёгкий ароматный соус со сладковато-пикантным вкусом. В глубокой салатнице соединяю остывшую курицу, ананасы, зелёный горошек и сыр.
Добавляю приготовленную заправку и аккуратно перемешиваю.
Перед подачей убираю салат в холодильник на 15-20 минут.
Примерное время приготовления: 30 минут.
Личный опыт
Я люблю в конце приготовления посыпать салат свежей зеленью — укропом или петрушкой.
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