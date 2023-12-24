Салат с креветками как в ресторане: не успеете глазом моргнуть, как гости его съедят

В интернете можно найти десятки салатов с креветками. Но лучше всего этот морепродукт сочетается с авокадо и зеленью. Особенно если подавать блюдо с апельсиновым соусом, считает шеф-повар Сергей Янхук.
Понадобятся следующие продукты:
- креветки — 100 г,
- микс зеленого салата — 100 г,
- авокадо — 20–30 г,
- оливковое масло — 100 г,
- соевый соус — 50 г,
- устричный соус — 50 г,
- кисло-сладкий соус — 50 г,
- лайм — 1 шт.,
- апельсин — 1 шт.
Сначала делаем соус. Берем оливковое масло, соевый, устричный и кисло-сладкие соусы. Добавляем сок лайма и апельсина и взбиваем в блендере.
Выкладываем на тарелку зеленый салат. Нарезаем соломкой авокадо.
«Затем креветки чистите и обжариваете на сковородке с добавлением сливочного масла. Добавляете микс зеленого салата, авокадо, соус. Получается салат с креветками в апельсиновом соусе», — рассказал кулинарный гуру в беседе с порталом «Городовой».
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