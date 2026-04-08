Сальмонелла в школьных столовых: тревожные находки Россельхознадзора

Опубликовано: 8 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
В ходе проверок в мясе, предназначенном для столовых, эксперты находили сальмонеллу.

Сотрудники Россельхознадзора за последние два года обследовали продукты в соцучреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 42 организациях взяли 165 проб, из которых 18 показали положительный результат. Об этом сообщил глава Северо-Западного межрегионального управления ведомства Олег Емцев на пресс-конференции в ТАСС, сообщает 78.ru.

Во время инспекций в мясе для столовых обнаруживали сальмонеллу, а молочную продукцию нередко подменяли фальсификатом.

Система «Меркурий» помогала выявлять недобросовестных поставщиков — проверка происхождения товара занимает всего 10 минут. При выявлении нарушений данные оперативно направляют в правительство и соответствующие органы.

В целом по регионам доля подделок на рынке уменьшилась на 2–5%, но в социальной сфере прогресс идет медленнее.

Автор:
Юлия Аликова
Город
