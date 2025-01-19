Самое необычное кафе Васильевского острова: только в нем напитки доставляют по железной дороге

Работает уже больше года и отзывы просто замечательные.

Ещё в 2023 году Петербург получил необычное дополнение к своей культурной и гастрономической карте. На Васильевском острове открылось интерактивное кафе «Ленинградский экспресс», которое с тех пор радует посетителей своей уникальной концепцией и атмосферой.

Что делает кафе особенным?

Главной особенностью заведения являются столики, оформленные в виде вагонов поездов. В окнах «вагонов» указаны названия станций, а возле некоторых столиков стоят макеты вокзалов и других достопримечательностей.

Но самый захватывающий элемент — миниатюрные паровозики, которые доставляют гостям напитки, десерты и даже пиццу. Глядя, как маленький состав курсирует по рельсам, сложно удержаться от улыбки, особенно когда он останавливается для подачи заказа.

Лучшая станция — «Балтийский вокзал»

Наибольшее впечатление производит столик номер 2, расположенный напротив макета Балтийского вокзала. Этот уголок привлекает внимание не только проработанными деталями, но и тем, что паровозик ненадолго задерживается перед макетом, давая возможность рассмотреть его и сделать фотографии.

Меню и цены

Меню кафе электронное: для просмотра используется QR-код. Цены здесь ресторанные: напитки стоят от 200 рублей, основные блюда — 300–800 рублей. Однако качество блюд соответствует уровню. Гости особенно хвалят салат с тунцом, брускетты и курицу на гриле с пастой.

Сравнение с первым кафе

Первое кафе подобного формата работает на улице Салова, но локация на Васильевском острове оказалась более удобной и популярной. Здесь макеты дополнены деталями — фигурами людей, которые делают композиции более живыми.

Советы посетителям

Популярность кафе выросла, и по вечерам почти все столики заняты. Если хотите насладиться атмосферой, лучше заранее забронировать место.

«Ленинградский экспресс» — это место, где пересекаются гастрономия и детская мечта о поездах. Оно остаётся одной из самых интересных локаций Петербурга, привлекая и взрослых, и детей. Если вы ещё там не были, обязательно загляните!

Адрес: Малый проспект ВО, д. 54, корпус 2.