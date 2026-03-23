Самые "фартовые" дни для посева рассады в марте-2026: Что в них посадить - агроном

Советы по высадке рассады для дачников.

Не каждый дачник при посадках растений и других дачных работах пользуется Лунным календарём, и очень зря. Он может подсказать удачные дни для высадки растений, пикировки рассады, пересадки её в грунт на постоянное место.

Также Лунный календарь обозначает дни, удачные для полива, обрезки кустов и деревьев, внесения подкормок и рыхления грунта.

О благоприятных днях для посадок к конце марта рассказывает на своём канале агроном Виктория Радзевская.

Агроном отмечает, что в марте есть 2 удачных дня, в которые непременно стоит сажать растения на рассаду, это 23 и 24 марта. В эти дни текущий лунный цикл завершается.

23 марта Луна находится в Деве, знак с хорошим уровнем плодородности. Высаживаем в него семена и ждём богатого урожая в сезон.

24 марта - ещё более удачный день для высадки семян на рассаду. Луна - в знаке Весов, знаке, отличающемся максимальным плодородием. Рассада, высаженная в этот день, непременно быстро ринется в рост, нарастит толстые здоровые кусты, а позднее сформирует вкусные крупные плоды.

Стоит обязательно высадить перцы, помидоры и баклажаны в эти 2 дня если вы до сих пор этого не сделали.

А вот 25 марта наступает полнолуние. Агроном Радзевская сообщает, что в эти дни не стоит не только сажать рассаду, но также и поливать её, рыхлить землю, пикировать растения. Лучше вообще про дачные работы временно забыть.

С 26 марта луна начнёт убывать, этот и последующие дни хороши для посева корнеплодов, а вот томаты и перцы лучше не высаживать.

