Один день, три маяка: приключенческий маршрут по Ленобласти

Поездка к маякам — это не просто путешествие, это приятное возвращение в детские воспоминания и атмосферу приключений.

Путешествие по маякам Ленинградской области — это настоящий заряд романтики. Здесь хочется вспомнить любимые книги, мастерить кораблики и просто гулять, ощущая волшебное настроение.

Если хотите оторваться от городской суеты и подышать морским воздухом, и полюбоваться этими прекрасными сооружениями, то лучше выбрать эти три места.

Шепелевский маяк

Этот маяк славится своей красотой и фотоэффектностью. Он стоит на южном берегу Финского залива, в деревне Шепелево, Ломоносовского района.

Высота — 38 метров, а фонарь сделали во Франции еще в 1910 году. Из-за этого маяк иногда называют «французским», пишет Балтийский луч.

Подойти близко не получится — территория закрыта, маяк действует. Но с пляжа рядом можно любоваться им, фотографировать и наблюдать, как он мигает каждые 16 секунд.

Расстояние от Петербурга до Шепелево 84 км на машине. Это примерно 2 часа 20 минут.

Маяк Стирсудден

Этот полосатый маяк спрятался в лесу около поселка Озерки. Его построили в 1872 году по приказу великого князя Константина, пишет Петербург Центр.

Маяк помогал судам избегать мелей Финского залива, где часто случались крушения.

Казалось бы, зачем маяк в лесу, но намного важнее, чтобы далеко был виден свет маяка. А для этого прожектор должен быть как можно выше.

Поэтому сфотографировать весь маяк сложно — высота башни 28 метров.

Вход внутрь закрыт, но здесь есть музей маячной службы с экскурсиями, где можно узнать много интересного и увидеть модели кораблей.

Здесь нет пляжа, но можно пройтись к берегу Финского залива недалеко. Добраться до маяка можно по северному берегу Финского залива на машине. Нужно проехать около 100 км.

Осиновецкий маяк

Это самый высокий маяк в регионе — 74 метра. Он стоит на берегу Ладожского озера в поселке с одноименным названием, Всеволожского района.

В годы блокады Ленинграда он был живым ориентиром для «Дороги жизни» — пути спасения города, по которому доставляли припасы.

Маяк светит тремя цветами — белым, красным и зеленым, в зависимости от направления. Летом здесь можно купаться на песчаном пляже, вода в Ладожском озере прогревается до 20 градусов.

Войти внутрь нельзя — территория охраняется. Но рядом есть филиал военно-морского музея «Дорога жизни». Есть экскурсии. Рядом с маяком удобная база отдыха «Мир маяков».

Добраться можно и на машине, и электричкой с Финляндского вокзала до станции Ладожское озеро, дальше 1,5 километра пешком, пишет Яндекс.Путешествия.

Полезные советы для путешественников

Если хотите посетить все три маяка за один раз, лучше ехать на машине — так удобнее и можно сэкономить на жилье.

Обязательно возьмите с собой еду и воду. На маршруте не во всех местах есть кафе, а иногда там большие очереди.

Планируйте поездку, проверяя расписание автобусов и электричек — некоторые ходят редко.