Санкт-Петербург очищает улицы: ветхие «брошенки» эвакуируют на спецстоянки

За первые три месяца года подразделение ГКУ «Агентство внешнего транспорта» («АВТ») эвакуировало на спецстоянки 309 брошенных ветхих автомобилей — это почти на треть превышает показатель за аналогичный период 2025 года.
Работа ведется совместно с районными администрациями и по просьбам горожан, в основном через портал gorod.gov.spb.ru: за квартал поступило 252 таких обращения, сообщают "Санкт-Петербургские Ведомости".
Сейчас на площадках «АВТ» хранится свыше 3 тысяч транспортных средств, включая разукомплектованные старые авто и 18 машин нелегальных перевозчиков.
В планах на год — расширение сети стоянок с новыми площадками в Московском и Красногвардейском районах, а также в Ломоносове, что позволит разместить дополнительно около тысячи единиц транспорта.