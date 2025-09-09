Городовой / Общество / Люди решат: как будет называться первый в России высокоскоростной поезд
Люди решат: как будет называться первый в России высокоскоростной поезд

Опубликовано: 9 сентября 2025 14:29
Сапсан
Люди решат: как будет называться первый в России высокоскоростной поезд
Global Look Press / Ilya Galakhov

Новый поезд будет отечественным и всего за 2 часа 15 минут домчит пассажиров в Петербург или Москву.

Уже совсем скоро между двумя столицами — Москвой и Санкт-Петербургом — начнет курсировать новый высокоскоростной поезд.

Он станет первым современным отечественным поездом со скоростью до 400 километров в час. Теперь обсуждают, какое название дать скоростному гиганту.

Сапсан быстрее

Рабочее название поезда — «Белый Кречет», но его хотят заменить. Считается, что в природе этот сокол летает медленнее сапсана. Теперь среди вариантов — «Сапсан-2» и «Луч».

Возможен даже вариант с общественным голосованием, чтобы решить, какое имя приживется больше всего и станет новым символом скорости и комфорта.

Сейчас нал названием поезда работают маркетологи, пишет РБК.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
