Люди решат: как будет называться первый в России высокоскоростной поезд

Уже совсем скоро между двумя столицами — Москвой и Санкт-Петербургом — начнет курсировать новый высокоскоростной поезд.
Он станет первым современным отечественным поездом со скоростью до 400 километров в час. Теперь обсуждают, какое название дать скоростному гиганту.
Сапсан быстрее
Рабочее название поезда — «Белый Кречет», но его хотят заменить. Считается, что в природе этот сокол летает медленнее сапсана. Теперь среди вариантов — «Сапсан-2» и «Луч».
Возможен даже вариант с общественным голосованием, чтобы решить, какое имя приживется больше всего и станет новым символом скорости и комфорта.
Сейчас нал названием поезда работают маркетологи, пишет РБК.