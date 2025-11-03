Счёт за ремонт вздрогнет: из‑за новых правил НДС автосервисы Петербурга поднимут цены

Владельцам автомобилей в Санкт-Петербурге сообщили о вероятном увеличении расценок на обслуживание и ремонт транспортных средств в 2026 году. Ожидается, что стоимость работ может вырасти на 15–20%, сообщает РБК.
В городе действует более 2,7 тысячи автомастерских, по информации сервиса «Яндекс.Карты». К главным причинам возможного подорожания относят запланированное повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.
По словам участников рынка, если новые требования вступят в силу, сервисные центры будут вынуждены повысить свои цены, чтобы компенсировать увеличение налоговой нагрузки.
В результате часть автомобилистов может отказаться от профессионального обслуживания и предпочесть более доступные варианты у частных мастеров.
Кроме этого, ранее появилась информация о снижении стоимости парковки в ряде зон аэропорта Пулково после введения зимних тарифов.