Городовой / Город / Счёт за ремонт вздрогнет: из‑за новых правил НДС автосервисы Петербурга поднимут цены
Счёт за ремонт вздрогнет: из‑за новых правил НДС автосервисы Петербурга поднимут цены

Опубликовано: 3 ноября 2025 17:00
Счёт за ремонт вздрогнет: из‑за новых правил НДС автосервисы Петербурга поднимут цены
Счёт за ремонт вздрогнет: из‑за новых правил НДС автосервисы Петербурга поднимут цены
Власти предупредили жителей Санкт-Петербурга о возможном росте цен на услуги автосервисов в 2026 году на 15–20 процентов.

Владельцам автомобилей в Санкт-Петербурге сообщили о вероятном увеличении расценок на обслуживание и ремонт транспортных средств в 2026 году. Ожидается, что стоимость работ может вырасти на 15–20%, сообщает РБК.

В городе действует более 2,7 тысячи автомастерских, по информации сервиса «Яндекс.Карты». К главным причинам возможного подорожания относят запланированное повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.

По словам участников рынка, если новые требования вступят в силу, сервисные центры будут вынуждены повысить свои цены, чтобы компенсировать увеличение налоговой нагрузки.

В результате часть автомобилистов может отказаться от профессионального обслуживания и предпочесть более доступные варианты у частных мастеров.

Кроме этого, ранее появилась информация о снижении стоимости парковки в ряде зон аэропорта Пулково после введения зимних тарифов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
