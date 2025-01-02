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Считает началом всех начал: лишь на одной улице Петербурга Боярский готов гулять при любой погоде

2 января 2025 18:04
Считает началом всех начал: лишь на одной улице Петербурга Боярский готов гулять при любой погоде
Считает началом всех начал: лишь на одной улице Петербурга Боярский готов гулять при любой погоде
Кадр из фильма «Собака на сене» (1977)

На ней прошла его бурная молодость.

Для Михаила Боярского, одного из самых известных петербуржцев, Моховая улица занимает особое место в сердце. Это не просто улица — это его воспоминания, связующие нить с молодостью, началом пути в мир искусства и теплыми моментами, которые остаются с ним до сих пор.

«На Моховой находится театральный институт, в котором я учился, — рассказывает Боярский порталу Metronews. — Там была дружба, любовь, начало всех начал. Я помню, что Моховую вечно копали и перекапывали».

Особым символом улицы для актера стала легендарная рюмочная, куда стекались знаковые личности того времени.

«Там все было по-мужски, по-человечески. Бутерброды с килькой и с сыром стоили по десять копеек. Все брали по бутерброду и рюмке водки. Никто не напивался и не задерживался в этом подвальчике надолго. Выпивали, закусывали, беседовали — и шли дальше по Моховой».

Для Михаила Сергеевича эта улица не только часть города, но и часть его самого, связанная с юностью, творческим становлением и моментами, которые не забываются.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Михаил БоярскийСанкт-Петербург
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