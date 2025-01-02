Считает началом всех начал: лишь на одной улице Петербурга Боярский готов гулять при любой погоде

Для Михаила Боярского, одного из самых известных петербуржцев, Моховая улица занимает особое место в сердце. Это не просто улица — это его воспоминания, связующие нить с молодостью, началом пути в мир искусства и теплыми моментами, которые остаются с ним до сих пор.

«На Моховой находится театральный институт, в котором я учился, — рассказывает Боярский порталу Metronews. — Там была дружба, любовь, начало всех начал. Я помню, что Моховую вечно копали и перекапывали».

Особым символом улицы для актера стала легендарная рюмочная, куда стекались знаковые личности того времени.

«Там все было по-мужски, по-человечески. Бутерброды с килькой и с сыром стоили по десять копеек. Все брали по бутерброду и рюмке водки. Никто не напивался и не задерживался в этом подвальчике надолго. Выпивали, закусывали, беседовали — и шли дальше по Моховой».

Для Михаила Сергеевича эта улица не только часть города, но и часть его самого, связанная с юностью, творческим становлением и моментами, которые не забываются.