Седина в бороду, бес в ребро? Почему волосы покрываются серебром, раскрыли ученые

Учёные впервые раскрыли реальный механизм появления седины. Исследование Медицинской школы Нью-Йоркского университета показало: дело в особых стволовых клетках — McSC (клетки меланоцитарного происхождения), которые отвечают за выработку пигмента волос.
В норме эти клетки постоянно перемещаются внутри волосяного фолликула, проходя через разные его отделы и получая сигналы, которые «включают» пигментацию. Но с возрастом процесс ломается: McSC застревают в верхней части фолликула, в так называемой «выпуклости» — зоне рядом с сальными железами.
Заблокированные клетки перестают получать сигналы, не превращаются в меланоциты и больше не производят пигмент. Волосы продолжают расти, но становятся седыми.
Учёные выяснили и неожиданные детали:
-
Выщипывание волос усиливает проблему. В экспериментах на мышах количество «застрявших» McSC увеличивалось почти в три раза — с 15% до 49%.
-
Стрижка и бритьё безопасны: они не повреждают корень и не влияют на работу клеток.
-
Ранее считалось, что эпиляция помогает вернуть цвет волос, но эффект оказался временным — регулярное удаление корня ускоряет старение и приводит к седине.
Главный вывод исследования — если вернуть McSC подвижность, можно теоретически обратить поседение вспять. Сейчас команда Ци Суна и Маюми Ито разрабатывает способы заставить клетки снова мигрировать к корню и получать сигналы для выработки пигмента. В перспективе это может привести к созданию крема или таблетки, которые восстановят естественный цвет волос.