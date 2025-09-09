Городовой / Город / От 0+ до 18+: как возрастные маркировки влияют на петербургские музеи
Опубликовано: 9 сентября 2025 17:03
Пиотровский и возрастные маркировки
globallookpress/Nikolay Titov

Михаил Пиотровский считает, что внутренние правила должны быть приоритетнее внешних ограничений, которые, по его мнению, лишь «затуманивают мозги» тем, кому это неинтересно.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал систему возрастных маркировок в музеях одной из самых «глупых» инициатив.

Он считает, что внутренние ограничения должны определяться самим музеем, а внешние маркировки лишь способствуют сегрегации.

О маркировках и саморегуляции

“Это такая нормальная российская жизнь — жить в условиях всяких разных маркировок”, — отметил Пиотровский в интервью Радио РБК.

По его мнению, “музей сам должен знать, что маркировать, что нет, что показывать, что не показывать”.

«Сегрегация и дискриминация»

Особое возмущение вызывают маркировки типа «4+» или «16+».

“Они лишь способствуют сегрегации и дискриминации”, — заявил Пиотровский.

Автор:
Ксения Пронина
Город
