От 0+ до 18+: как возрастные маркировки влияют на петербургские музеи

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал систему возрастных маркировок в музеях одной из самых «глупых» инициатив.
Он считает, что внутренние ограничения должны определяться самим музеем, а внешние маркировки лишь способствуют сегрегации.
О маркировках и саморегуляции
“Это такая нормальная российская жизнь — жить в условиях всяких разных маркировок”, — отметил Пиотровский в интервью Радио РБК.
По его мнению, “музей сам должен знать, что маркировать, что нет, что показывать, что не показывать”.
«Сегрегация и дискриминация»
Особое возмущение вызывают маркировки типа «4+» или «16+».
“Они лишь способствуют сегрегации и дискриминации”, — заявил Пиотровский.