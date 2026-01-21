Городовой / Город / Секрет новогодних застолий: почему россияне скупают сорбенты, как горячие пирожки
Секрет новогодних застолий: почему россияне скупают сорбенты, как горячие пирожки

Опубликовано: 21 января 2026 12:54
 Проверено редакцией
В первые дни января 2026 года россияне приобрели на 20% больше энтеросорбентов, чем в обычные недели вне праздничного периода.

Такой рост традиционно связан с повышенной потребностью в этих лекарственных средствах в период отдыха. На это обстоятельство указала пресс-служба системы маркировки «Честный знак».

С 1 по 12 января продажи энтеросорбентов составили 3,5 миллиона упаковок. По сравнению с аналогичным промежутком 2025 года, этот показатель снизился на 8%.

Однако, несмотря на уменьшение количества реализованных упаковок, общая сумма продаж увеличилась на 5% и достигла приблизительно 1,4 миллиарда рублей.

К увеличению выручки привело то, что средняя цена за упаковку за год выросла до 393,3 рублей, что на 15% выше показателей предыдущего года.

Таким образом, потребители либо стали делать свой выбор в пользу более дорогих препаратов, либо просто проявляют большую осмотрительность при покупке.

Об этом рассказал руководитель направления по особо значимым товарам в ЦРПТ Егор Жаворонков, отметив:

«Динамика продаж энтеросорбентов — это один из индикаторов "праздничного спроса" на аптечном рынке.
То, что в праздники спрос заметно выше "обычного" уровня, ожидаемо. При этом снижение продаж в упаковках при росте выручки показывает, что часть потребителей стала более осмотрительной, а те, кому препараты действительно нужны, чаще выбирают более дорогие варианты.»

Если говорить о регионах, наибольшее количество упаковок на тысячу жителей приобрели в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

При этом в денежном выражении Санкт-Петербург вышел на второе место, обогнав Краснодарский край.

Автор:
Юлия Аликова
Город
