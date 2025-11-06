Городовой / Город / Секрет зимней шубы манула Шу: Ленинградский зоопарк показал подготовку к морозам
Опубликовано: 6 ноября 2025 08:30
Секрет зимней шубы манула Шу: Ленинградский зоопарк показал подготовку к морозам
Кот заметно прибавил в весе за лето и начало осени.

Манул по кличке Шу, обитающий в Ленинградском зоопарке, с наступлением тёплого времени года стал готовиться к зиме. На фотографиях, опубликованных персоналом учреждения, видно, как животное меняется внешне.

Любимец заметно увеличился в размерах и стал более плотным. Такая склонность к изменению массы тела объясняется особенностями выживания этого вида. Манулы должны адаптироваться к жизни в суровых климатических условиях.

По словам зоологов, именно эволюция наделила этого хищника способностью накапливать жир к холодному сезону.

В зимнее время в горных районах, где обитает данный вид, температура способна опускаться до минус 50 градусов. Небольшое по размеру животное сталкивается со множеством сложностей, связанных с поиском пищи.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке другой его обитатель, Пака Гринхарт, начал обустраивать своё жилище, используя опавшие осенние листья.

Так животные готовятся к грядущей зиме, приспосабливаясь к переменам погоды.

Юлия Аликова
