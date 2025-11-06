Секрет зимней шубы манула Шу: Ленинградский зоопарк показал подготовку к морозам

Манул по кличке Шу, обитающий в Ленинградском зоопарке, с наступлением тёплого времени года стал готовиться к зиме. На фотографиях, опубликованных персоналом учреждения, видно, как животное меняется внешне.
Любимец заметно увеличился в размерах и стал более плотным. Такая склонность к изменению массы тела объясняется особенностями выживания этого вида. Манулы должны адаптироваться к жизни в суровых климатических условиях.
По словам зоологов, именно эволюция наделила этого хищника способностью накапливать жир к холодному сезону.
В зимнее время в горных районах, где обитает данный вид, температура способна опускаться до минус 50 градусов. Небольшое по размеру животное сталкивается со множеством сложностей, связанных с поиском пищи.
Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке другой его обитатель, Пака Гринхарт, начал обустраивать своё жилище, используя опавшие осенние листья.
Так животные готовятся к грядущей зиме, приспосабливаясь к переменам погоды.