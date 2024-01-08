Секретный компонент сделает имбирное печенье незабываемым: добавьте в тесто вот что

Ароматное имбирное печенье прямо из духовки станет отличным поводом для того, чтобы вновь собрать всю семью за одним столом. Проигнорировать фантастический запах домочадцы просто не смогут. И это сладкое чаепитие они еще долго не забудут.

В беседе с порталом «Городовой» шеф-повар Сергей Янхук посоветовал использовать сочетание сухого и свежего имбиря для большей пряности. Еще вкуснее получится, если тесто будет на основе смеси из муки разных сортов.

Запоминайте список продуктов:

мука — 1 кг,

морковь — 100 г,

сухой имбирь — 30 г,

тертый свежий имбирь — 15 г,

мед — 30 г,

сливочное масло — 50 г,

сахар и соль по вкусу.

«На килограмм муки добавляется 100 граммов морковки тертой, 30 граммов сухого имбиря и 15 граммов обычного, меда, немножко сахара, чуть-чуть соли и сливочное масло. Все это хорошо перемешивается», — объяснил кулираный гуру.

Дайте тесту немного настояться, а после начните раскатывать на тонкие пласты. Для создания фигурок понадобится лишь фантазия. Выпекайте при 150 градусах в течение 3–10 минут.

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