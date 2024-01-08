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Секретный компонент сделает имбирное печенье незабываемым: добавьте в тесто вот что

Секретный компонент сделает имбирное печенье незабываемым: добавьте в тесто вот что
Как приготовить вкусное имбирное печенье

Выпечете всего за 10 минут.

Ароматное имбирное печенье прямо из духовки станет отличным поводом для того, чтобы вновь собрать всю семью за одним столом. Проигнорировать фантастический запах домочадцы просто не смогут. И это сладкое чаепитие они еще долго не забудут.

В беседе с порталом «Городовой» шеф-повар Сергей Янхук посоветовал использовать сочетание сухого и свежего имбиря для большей пряности. Еще вкуснее получится, если тесто будет на основе смеси из муки разных сортов.

Запоминайте список продуктов:

  • мука — 1 кг,
  • морковь — 100 г,
  • сухой имбирь — 30 г,
  • тертый свежий имбирь — 15 г,
  • мед — 30 г,
  • сливочное масло — 50 г,
  • сахар и соль по вкусу.

«На килограмм муки добавляется 100 граммов морковки тертой, 30 граммов сухого имбиря и 15 граммов обычного, меда, немножко сахара, чуть-чуть соли и сливочное масло. Все это хорошо перемешивается», — объяснил кулираный гуру.

Дайте тесту немного настояться, а после начните раскатывать на тонкие пласты. Для создания фигурок понадобится лишь фантазия. Выпекайте при 150 градусах в течение 3–10 минут.

Источник фото: Изображение от gpointstudio на Freepik

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