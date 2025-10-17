От финских сладостей до выборгской карамели: торговая история одного города в Ленобласти

Когда замок и рынок — единый ансамбль: историческое наследие Выборга.

Рынок «Центральный» в Выборге — значимое историческое место, объединяющее архитектуру, традиции и современную торговлю.

Построенный в 1904—1905 годах по проекту архитектора Карла Сегерштадта, крытый рынок стал сердцем торговой жизни города.

Он служит отсылкой к эпохе расцвета Выборга в конце XIX — начале XX века — периода с таможенными льготами и активным товарооборотом через Сайменский канал и железную дорогу.

История и архитектура рынка

Здание рынка выдержано в стиле северного модерна и расположено на Рыночной площади, которая формировалась на месте разобранных городских укреплений. От архитектурного ансамбля старого Выборга рынок по-прежнему гармонично сочетается с Замком и Часовой башней.

После разрушений во время войны здание восстановили в 50-ые годы — и с 1976-го оно имеет свой первоначальный исторический облик.

Современный рынок: торговля и атмосфера

Сегодня на первом этаже «Центрального» расположены ларьки с овощами, фруктами, рыбой, мясом, молочкой и бакалейными товарами.

Площадь перед рынком выложена булыжником — традиционное торговое место привлекает туристов, которые могут приобрести финские товары, в том числе знаменитые финские сладости.

Рядом можно найти магазин «Выборгская карамель» — популярный местный продукт, произведенный искусными мастерами, — одна из визитных карточек рынка.

Здесь же проводятся мастер-классы по созданию конфет-карамели своими руками, что делает рынок местом не только торговли, но и культурного знакомства.

Финские товары и сувениры

Рядом с рынком на площади множество палаток, где продаются льняные изделия — сумки, шопперы, постельное и столовое белье.

Хотя часть продукции завозится из Белоруссии, финский шоколад и другие специальные сладости продолжают пользоваться спросом как у местных жителей, так и у гостей города.