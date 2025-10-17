Золотой транспорт: какие изменения обрушились на автомобилистов Петербурга

Изменения требует от автомобилистов большей внимательности и планирования своих поездок в центр и другие популярные районы города.

Санкт-Петербург с 2026 года вводит новые тарифы на эвакуацию автомобилей и платные парковки, что точно скажется на каждом водителе.

Новые цены на эвакуацию и штрафстоянку

Эвакуация легковых автомобилей и мотоциклов теперь будет стоить 3 813 рублей — это на 189 рублей дороже, чем в 2025 году. Час хранения на штрафстоянке повысился с 100 до 115 рублей.

Для грузового и крупногабаритного транспорта цены выросли заметно: эвакуация категории C и D обойдётся в 22 878 рублей, а час стоянки — 230 рублей.

Самые крупные расходы ожидают владельцев тяжеловесных машин категории CE, DE — эвакуация до 30 504 рублей, час хранения — 690 рублей, сообщает Смольный.

Это связано с ростом затрат на содержание штрафстоянок и услуг эвакуаторов.

Дифференцированные тарифы на платные парковки

С 15 октября 2025 года в Петербурге действует новая система оплаты парковки, когда цена зависит от загрузки парковочного места, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Город разделён на четыре зоны с разным уровнем загруженности, и чем выше нагрузка, тем выше стоимость часа стоянки — от 100 рублей на улицах с низкой загрузкой до 360 рублей в самых «горячих» местах.

Стоимость для мотоциклов и других категорий автомобилей также варьируется.

Абонементы для регулярных пользователей парковок

Для тех, кто пользуется парковкой регулярно, изменились цены на абонементы. Месячный абонемент стоит теперь:

16 270 рублей — категории А и М;

32 540 рублей — категория В;

65 090 рублей — для остальных категорий.

Годовой абонемент обойдётся ещё дороже — от 176 280 до 705 140 рублей в зависимости от категории. Льготные разрешения для жителей платных зон теперь стоят от 2 640 до 5 280 рублей в год.

Как платить за парковку

Оплату можно произвести через мобильные приложения «Парковки Санкт-Петербурга», SMS, паркоматы, банкоматы и другие сервисы.

Важно помнить, что оплата обязательна в течение 15 минут после начала стоянки, а парковочный период заканчивается по истечении оплаченного времени.