92 процента точности: в Петербурге создали нейросеть, которая спасет заранее

Опубликовано: 17 октября 2025 21:00
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Российские ученые сделали большой шаг вперед в борьбе с одной из самых коварных форм рака.

Рак поджелудочной железы — одна из самых опасных болезней, ее сложно выявить на ранних стадиях.

Ученые из Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» совместно с НМИЦ хирургии им. Вишневского создали нейросеть, помогающую врачам вовремя находить опухоли.

Как работает новая нейросеть

Нейросеть анализирует снимки компьютерной томографии (КТ) брюшной полости и автоматически выделяет ткани поджелудочной железы и подозрительные участки с опухолью.

Точность такой диагностики достигает 92,55%. Врачи не пропустят болезнь и смогут быстрее принять решение о лечении.

Важно понимать, что искусственный интеллект только помогает врачам, но не заменяет их, пишет Газету.ру.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
