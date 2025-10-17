92 процента точности: в Петербурге создали нейросеть, которая спасет заранее

Рак поджелудочной железы — одна из самых опасных болезней, ее сложно выявить на ранних стадиях.
Ученые из Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» совместно с НМИЦ хирургии им. Вишневского создали нейросеть, помогающую врачам вовремя находить опухоли.
Как работает новая нейросеть
Нейросеть анализирует снимки компьютерной томографии (КТ) брюшной полости и автоматически выделяет ткани поджелудочной железы и подозрительные участки с опухолью.
Точность такой диагностики достигает 92,55%. Врачи не пропустят болезнь и смогут быстрее принять решение о лечении.
Важно понимать, что искусственный интеллект только помогает врачам, но не заменяет их, пишет Газету.ру.