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Баренцево, Белое и Балтика: петербуржцам открыли прямые рейсы сразу в трех направлениях

Опубликовано: 27 мая 2025 23:01
прямые рейсы из Петербурга
Баренцево, Белое и Балтика: петербуржцам открыли прямые рейсы сразу в трех направлениях
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Путешествия в неизведанные красоты России станут удобнее.

«Аэрофлот» сделал отличный подарок петербуржцам — компания объявила о начале продажи билетов на прямые рейсы из Санкт-Петербурга в три российских города: Архангельск, Калининград и Мурманск.

Планируется, что полеты будут осуществляться в июле и августе 2025 года, что делает это предложение особенно актуальным для летнего отдыха.

Новые маршруты: больше удобства для путешественников

Как пишут vesti.ru, прямые рейсы значительно упростят путешествия и сэкономят время. Больше не нужно тратить время на пересадки — теперь можно быстро и комфортно добраться до нужного города.

  • Архангельск. Сообщение между Петербургом и Архангельском будет осуществляться ежедневно. Для этого авиакомпания «Россия» запланирует до трех рейсов в день.
  • Калининград. В Калининград из Северной столицы можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам. При этом «Россия» будет выполнять по этому востребованному маршруту до трех рейсов в неделю.
  • Мурманск. В Мурманск пассажиры смогут улететь по вторникам, четвергам и субботам. В пиковые месяцы лета на этом направлении планируется до трех рейсов в неделю.
Направление Авиакомпания Частота рейсов (обычная/регулярная) Частота рейсов (пиковая/максимальная)
Санкт-Петербург – Архангельск Россия До 3 рейсов в день (ежедневно)
Санкт-Петербург – Калининград Аэрофлот До 3 рейсов в неделю (вт, чт, сб)
Санкт-Петербург – Калининград Россия До 53 рейсов в неделю
Санкт-Петербург – Мурманск 3 рейса в неделю (вт, чт, сб)
Санкт-Петербург – Мурманск Россия До 31 рейса в неделю (летний период)

Эти новые маршруты открывают перед петербуржцами отличные возможности для исследования родной страны — от культурного наследия Архангельска до уникальной природы Калининграда и суровой красоты Мурманска.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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