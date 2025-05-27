Баренцево, Белое и Балтика: петербуржцам открыли прямые рейсы сразу в трех направлениях

«Аэрофлот» сделал отличный подарок петербуржцам — компания объявила о начале продажи билетов на прямые рейсы из Санкт-Петербурга в три российских города: Архангельск, Калининград и Мурманск.

Планируется, что полеты будут осуществляться в июле и августе 2025 года, что делает это предложение особенно актуальным для летнего отдыха.

Новые маршруты: больше удобства для путешественников

Как пишут vesti.ru, прямые рейсы значительно упростят путешествия и сэкономят время. Больше не нужно тратить время на пересадки — теперь можно быстро и комфортно добраться до нужного города.

Архангельск. Сообщение между Петербургом и Архангельском будет осуществляться ежедневно. Для этого авиакомпания «Россия» запланирует до трех рейсов в день.

Калининград. В Калининград из Северной столицы можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам. При этом «Россия» будет выполнять по этому востребованному маршруту до трех рейсов в неделю.

Мурманск. В Мурманск пассажиры смогут улететь по вторникам, четвергам и субботам. В пиковые месяцы лета на этом направлении планируется до трех рейсов в неделю.

Направление Авиакомпания Частота рейсов (обычная/регулярная) Частота рейсов (пиковая/максимальная) Санкт-Петербург – Архангельск Россия До 3 рейсов в день (ежедневно) — Санкт-Петербург – Калининград Аэрофлот До 3 рейсов в неделю (вт, чт, сб) — Санкт-Петербург – Калининград Россия До 53 рейсов в неделю — Санкт-Петербург – Мурманск — 3 рейса в неделю (вт, чт, сб) — Санкт-Петербург – Мурманск Россия — До 31 рейса в неделю (летний период)

Эти новые маршруты открывают перед петербуржцами отличные возможности для исследования родной страны — от культурного наследия Архангельска до уникальной природы Калининграда и суровой красоты Мурманска.