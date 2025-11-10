Городовой / Город / Северная столица в денежной десятке: Петербург вошёл в список городов, где зарплаты перевалили за 200 тысяч
Северная столица в денежной десятке: Петербург вошёл в список городов, где зарплаты перевалили за 200 тысяч

Опубликовано: 10 ноября 2025 11:14
Городовой ру

По результатам опроса, около 10% жителей Санкт-Петербурга зарабатывают свыше 200 тысяч рублей в месяц.

Чукотский автономный округ возглавил список российских территорий с наибольшей долей работающих, чья ежемесячная оплата труда превышает 200 тысяч рублей.

Именно этот ключевой факт отмечен в новом рейтинге, который оценивает уровень высоких зарплат в разных уголках страны. Доля таких работников на Чукотке составила 36,5%.

Северная столица заняла десятое место, где подобных доходов достигают 11,8% работников крупных и средних предприятий. Петербург уступил Москве, где эта доля достигает 26%, а также Южно-Ямало-Ненецкому автономному округу — здесь показатель составляет 24,7%, сообщают РИА Новости.

В десятку лидеров попали также Магаданская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская область, Республика Саха и Камчатский край.

Исследование охватило период с сентября 2024 года по август 2025 года. За этот отрезок времени только 7,5% всех занятых в России получали ежемесячный доход свыше 200 тысяч рублей. Расчёты были сделаны на основании данных об оплате труда в серьёзных по масштабу организациях.

Среди регионов, отличившихся высоким уровнем доходов граждан, названо десять территорий страны:

  • Чукотский автономный округ — 36,5%
  • Москва — 26%
  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 24,7%
  • Магаданская область — 20,4%
  • Ненецкий автономный округ — 17,1%
  • Сахалинская область — 16,8%
  • Республика Саха — 14,3%
  • Камчатский край — 13,5%
  • Ханты-Мансийский автономный округ — 12,2%
  • Санкт-Петербург — 11,8%

По итогам первого полугодия сообщалось также о росте среднего заработка в Петербурге на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В настоящее время, по официальным сведениям, средний доход жителей города приблизился к отметке в 118 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
