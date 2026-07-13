Городовой / Новости Петербурга / СФР с 1 августа пересмотрит накопительные пенсии — кому ждать прибавки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как не потерять радость жизни: мудрый Омар Хайям дал совет 1000 лет назад – секрет доступен каждому Полезное
Серебро с привкусом корюшки: Петербург обогнал Париж, но чуть-чуть не дотянул до Казани Новости Петербурга
При появлении пятен на гортензии – срочно: спасаем любимую красавицу – советы агронома Давыдовой Полезное
Самые неудобные места в самолете: куда лучше не садиться и почему Новости Петербурга
От Ярославской улицы до онкоцентра в Песочном: где в Петербурге добавят сотни парковочных мест Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

СФР с 1 августа пересмотрит накопительные пенсии — кому ждать прибавки

Опубликовано: 13 июля 2026 20:23
 Проверено редакцией
Городовой ру
СФР с 1 августа пересмотрит накопительные пенсии — кому ждать прибавки
фото legion-media
Что важно знать о перерасчете

С 1 августа СФР проведёт ежегодный перерасчёт накопительных пенсий — выплаты подрастут на 17,3 %. Такой рост заметно опережает инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 5,6 %.

Насколько и кому повысят выплаты

Рост на 17,3 % — существенная прибавка: она более чем втрое перекрывает прошлогоднюю инфляцию. Перерасчёт сделают автоматически, никаких заявлений подавать не придётся.

Право на выплаты появляется при достижении пенсионного возраста по нормам 2018 года: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Откуда берутся пенсионные накопления

Деньги на счёте складываются из нескольких источников — это не только взносы работодателей (их отчисляли до 2014 года), но и добровольные перечисления граждан с господдержкой, средства маткапитала, а также доход от инвестиций.

Именно за счёт прироста этих средств и происходит ежегодное повышение выплат, передает источник.

Как можно получить накопления: варианты выплат

В зависимости от условий формирования средств и выбранного порядка получения пенсионеру доступен один из форматов:

  • накопительная пенсия — регулярные выплаты на протяжении всего пенсионного периода;
  • срочная пенсионная выплата — деньги выдают в течение определённого срока, который выбирает сам гражданин;
  • единовременная выплата — вся сумма сразу, если накопления невелики или выполнены специальные условия.

Мнение россиян

«Наконец‑то прибавка реально обгоняет рост цен — хоть какая‑то справедливость», — говорит жительница Воронежа.

«Главное, чтобы всё прошло автоматически, без беготни по кабинетам», — отмечает пенсионер из Екатеринбурга.

«Хотелось бы лучше разбираться, какой вариант выплат выбрать, — наверное, стоит заранее проконсультироваться», — делится житель Казани.

Вывод

Предстоящий перерасчёт — хорошая новость для получателей накопительной пенсии: выплаты заметно вырастут без каких‑либо действий со стороны пенсионеров. Понимание того, как формируются накопления и какие варианты выплат доступны, помогает лучше планировать личный бюджет и использовать пенсионные средства максимально эффективно.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие документы нужно обновить пенсионерам до сентября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью