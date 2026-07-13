СФР с 1 августа пересмотрит накопительные пенсии — кому ждать прибавки

Что важно знать о перерасчете

С 1 августа СФР проведёт ежегодный перерасчёт накопительных пенсий — выплаты подрастут на 17,3 %. Такой рост заметно опережает инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 5,6 %.

Насколько и кому повысят выплаты

Рост на 17,3 % — существенная прибавка: она более чем втрое перекрывает прошлогоднюю инфляцию. Перерасчёт сделают автоматически, никаких заявлений подавать не придётся.

Право на выплаты появляется при достижении пенсионного возраста по нормам 2018 года: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Откуда берутся пенсионные накопления

Деньги на счёте складываются из нескольких источников — это не только взносы работодателей (их отчисляли до 2014 года), но и добровольные перечисления граждан с господдержкой, средства маткапитала, а также доход от инвестиций.

Именно за счёт прироста этих средств и происходит ежегодное повышение выплат, передает источник.

Как можно получить накопления: варианты выплат

В зависимости от условий формирования средств и выбранного порядка получения пенсионеру доступен один из форматов:

накопительная пенсия — регулярные выплаты на протяжении всего пенсионного периода;

срочная пенсионная выплата — деньги выдают в течение определённого срока, который выбирает сам гражданин;

единовременная выплата — вся сумма сразу, если накопления невелики или выполнены специальные условия.

Мнение россиян

«Наконец‑то прибавка реально обгоняет рост цен — хоть какая‑то справедливость», — говорит жительница Воронежа. «Главное, чтобы всё прошло автоматически, без беготни по кабинетам», — отмечает пенсионер из Екатеринбурга. «Хотелось бы лучше разбираться, какой вариант выплат выбрать, — наверное, стоит заранее проконсультироваться», — делится житель Казани.

Вывод

Предстоящий перерасчёт — хорошая новость для получателей накопительной пенсии: выплаты заметно вырастут без каких‑либо действий со стороны пенсионеров. Понимание того, как формируются накопления и какие варианты выплат доступны, помогает лучше планировать личный бюджет и использовать пенсионные средства максимально эффективно.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие документы нужно обновить пенсионерам до сентября.