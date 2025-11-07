Городовой / Город / Шесть этажей разом: доходный дом на Розенштейна сложился гармошкой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Белка из Юго‑Восточной Азии: почему о ней вдруг заговорил Ленинградский зоопарк Город
Тайны петербургской подземки:﻿ 6 станций с обманчивыми названиями — куда стоит ехать и что увидеть Город
Музыка на паузе: рейд по уличным артистам в Петербурге показал сколько «фальшивых нот» записали в культурной столице Город
Кладбище на месте сада и улица-морг:﻿ какие загадки скрывает Васильевский остров в Петербурге Город
Молочная ферма Марии Фёдоровны — или как императрица решила стать дояркой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Шесть этажей разом: доходный дом на Розенштейна сложился гармошкой

Опубликовано: 7 ноября 2025 08:51
Шесть этажей разом: доходный дом на Розенштейна сложился гармошкой
Шесть этажей разом: доходный дом на Розенштейна сложился гармошкой
Global Look Press / Serguei Fomine

Дом, который признали аварийным в 2010 году, расселили и перевели в статус нежилого, после чего его законсервировали.

В Санкт-Петербурге был зафиксирован обвал шестиэтажного нежилого дома, расположенного на улице Розенштейна. Прокуратура города приступила к проверке обстоятельств произошедшего.

Здание лишилось части внешних конструкций, что вызвало опасения по поводу дальнейших разрушений.

Объект, который признали аварийным четырнадцать лет назад, перевели в нежилой фонд, после чего расселили жильцов и законсервировали помещения, сообщает 78.ru.

Несмотря на это, внутри появились обустроенные комнаты, некоторые из них были подключены к электросетям. Специалисты предполагают, что эти помещения могли тайно использоваться для проживания.

Прибывшие спасатели ограничились визуальным осмотром, так как сохранение угрозы новых обрушений делает вскрытие завалов крайне рискованным.

По их информации, на месте были обнаружены люди без определённого места жительства, которых вместе с сотрудниками полиции вывели с опасной территории.

Оценка состояния конструкций продолжается без проведения работ внутри дома.

Особую сложность создала близость важных инфраструктурных объектов. Расстояние от обрушившегося здания до автозаправки «Лукойл» составляет примерно 20 метров, а железная дорога проходит всего в 10 метрах.

Высотное общежитие, находящееся рядом, пристроено непосредственно к проблемной постройке. Опасность для жителей этого здания проверяют.

Противоположную сторону улицы сейчас занимает современный многоквартирный дом, который находится на этапе строительства. Исторический доходный дом, частично утративший конструкции, был возведён в начале XX века.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью