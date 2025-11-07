Шесть этажей разом: доходный дом на Розенштейна сложился гармошкой

В Санкт-Петербурге был зафиксирован обвал шестиэтажного нежилого дома, расположенного на улице Розенштейна. Прокуратура города приступила к проверке обстоятельств произошедшего.
Здание лишилось части внешних конструкций, что вызвало опасения по поводу дальнейших разрушений.
Объект, который признали аварийным четырнадцать лет назад, перевели в нежилой фонд, после чего расселили жильцов и законсервировали помещения, сообщает 78.ru.
Несмотря на это, внутри появились обустроенные комнаты, некоторые из них были подключены к электросетям. Специалисты предполагают, что эти помещения могли тайно использоваться для проживания.
Прибывшие спасатели ограничились визуальным осмотром, так как сохранение угрозы новых обрушений делает вскрытие завалов крайне рискованным.
По их информации, на месте были обнаружены люди без определённого места жительства, которых вместе с сотрудниками полиции вывели с опасной территории.
Оценка состояния конструкций продолжается без проведения работ внутри дома.
Особую сложность создала близость важных инфраструктурных объектов. Расстояние от обрушившегося здания до автозаправки «Лукойл» составляет примерно 20 метров, а железная дорога проходит всего в 10 метрах.
Высотное общежитие, находящееся рядом, пристроено непосредственно к проблемной постройке. Опасность для жителей этого здания проверяют.
Противоположную сторону улицы сейчас занимает современный многоквартирный дом, который находится на этапе строительства. Исторический доходный дом, частично утративший конструкции, был возведён в начале XX века.