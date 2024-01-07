Шоколадная помадка как в СССР готовится за 10 минут: самый простой рецепт

Шоколадная помадка полюбилась многим россиянам еще с советских времен. Кажется, что повторить тот самый рецепт сегодня не представляется возможным, но это не так. Приготовить десерт дома реально всего за 10 минут.

Вам понадобятся:

шоколад горький — 125 г,

масло сливочное — 125 г,

яйца — 4 шт.,

сахар — 100 г,

мука пшеничная — 60 г,

какао — 3 ст. л.

Формочки для кексов смажьте маслом и посыпьте какао. В сотейнике растопите масло вместе с шоколадом. Добавьте сырые яйца и сахар. Затем всыпьте муку и размешайте, чтобы масса стала однородной.

Разлейте помадку по формочкам и отправьте в духовку ровно на девять минут при 200°C, советует портал Marie Claire. Приятного аппетита!

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