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Шоколадная помадка как в СССР готовится за 10 минут: самый простой рецепт

Шоколадная помадка как в СССР готовится за 10 минут: самый простой рецепт
Простой рецепт шоколадной помадки

Минимум ингредиентов и действий.

Шоколадная помадка полюбилась многим россиянам еще с советских времен. Кажется, что повторить тот самый рецепт сегодня не представляется возможным, но это не так. Приготовить десерт дома реально всего за 10 минут.

Вам понадобятся:

  • шоколад горький — 125 г,
  • масло сливочное — 125 г,
  • яйца — 4 шт.,
  • сахар — 100 г,
  • мука пшеничная — 60 г,
  • какао — 3 ст. л.

Формочки для кексов смажьте маслом и посыпьте какао. В сотейнике растопите масло вместе с шоколадом. Добавьте сырые яйца и сахар. Затем всыпьте муку и размешайте, чтобы масса стала однородной.

Разлейте помадку по формочкам и отправьте в духовку ровно на девять минут при 200°C, советует портал Marie Claire. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
7 января 2024 09:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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