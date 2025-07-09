Полдень по сигналу шпиона: зачем Делиль приказал стрелять из крепости в Петербурге

Жозеф-Николя Делиль — выдающийся ученый, астроном и… французский шпион. Именно он подал идею, которая стала одной из самых узнаваемых традиций Санкт-Петербурга — полуденному выстрелу из пушки в Петропавловской крепости.

Шпионские карты и борьба за власть

Делиль занимался шпионажем на благо французской короны, копируя секретные карты Российской империи. Кроме того, он активно участвовал в борьбе за влияние и контроль над финансами в Петербургской Академии наук.

“А с другой — как минимум пару ящиков с картами он за годы своей работы в Петербургской Академии наук успешно переправил во Францию”, — рассказывает блогер Валерий Грачиков.

Зачем стрелять в полдень?

Делиль предложил использовать пушечный выстрел для сигнализации точного времени. Это было необходимо для синхронизации часов, которые в те времена стали появляться в домах знати.

“Потому что как людям знать точное время, чтобы правильно поставить свои часы, которые в те времена стали появляться в домах знати в достаточно больших количествах”, — объяснял суть идеи Делиль.

В 1735 году идея Делиля осталась на уровне предложения. Отсутствие надежной связи между Кунсткамерой (где находилась обсерватория) и Петропавловской крепостью не позволяло реализовать задумку.

Делиль уехал во Францию, не добившись желаемого.

Возвращение к идее

К идее полуденного выстрела вернулись только в 1865 году, когда появилась Пулковская обсерватория и телеграф.

6 (18) февраля 1865 года был произведен первый холостой выстрел ровно в полдень. Сначала стреляли во дворе Адмиралтейства, потом сигнальную пушку перенесли в Петропавловскую крепость.

Так, благодаря французскому шпиону и академику Делилю, петербуржцы получили свою уникальную традицию.