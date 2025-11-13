Сидеть негде и робот за 2,7 млн красуется: видео из российского аэропорта взбесило пассажиров

В одном из аэропортов Ульяновска пассажиров встретил необычный помощник: вместо традиционного сотрудника перед ними появился робот. Видео этого события быстро распространилось по российским социальным сетям.
Аппарат принадлежит авиакомпании «Победа» и был задействован в экспериментальном порядке, сообщает 78.ru.
Робот имеет гуманоидную форму и был изготовлен китайской компанией. В России ему уже дали имя Володя. За время своего пребывания в аэропорту он не только продемонстрировал правила пользования аварийным оборудованием, но и с удовольствием позировал пассажирам для фотографий.
Этот эксперимент вызвал бурное обсуждение в интернете, причем мнения пользователей оказались противоположными. Одни оценили внедрение современных технологий положительно и связывают появление робота с шагом вперед.
Другие считают покупку устройства стоимостью около 3 миллионов рублей нерациональной, отмечая при этом нерешённые бытовые вопросы в аэропортах, например, нехватку мест для сидения.
«Потрясающе: общественный транспорт до аэропорта не ходит, в зале ожидания не хватает на всех мест, на случай длительной задержки рейса нет ни одной нормальной кафешки — то есть нет нормальных условий для пассажиров, зато есть робот. Маразм крепчал», отметили пассажиры.
Известно, что впервые этого робота представили широкой публике на Петербургском экономическом форуме, который проходил в июне текущего года.
После этого аппарат получил работу в новом амплуа — он стал личным помощником депутата Андрея Свинцова.
Отметим, что Володя в роли стюарда показал себя увереннее, чем отечественная разработка: презентованный ранее российский робот от компаний «Айдол» и НТК не выдержал испытания и упал во время своего первого выхода.