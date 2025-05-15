Сирень под запретом: чем может обернуться повреждение кустарников в общественных местах

Если сорвать зеленое насаждение, которое принадлежит государству или частному лицу, то придется за это ответить.

Весна — время, когда природа оживает, и многие с удовольствием любуются цветущей растительностью. Однако многие не просто наблюдают за красивым цветами и кустарниками, а могут сломать их и унести домой.

Теперь контролирующие органы активизируются для защиты таких растений, как к примеру, краснокнижная сирень. В 2025 году законодательство в России ужесточилось, и теперь за срыв цветов, выкопку кустов и другие виды порчи этого кустарника можно получить серьезные штрафы, и даже тюремный срок, сообщает сайт Гарант.ру.

Почему так строго?

Сирень и другие декоративные растения украшают наши города и дачные участки, создавая комфортную и красивую среду. Однако, к сожалению, нередки случаи, когда кто-то срывает цветы, выкапывает кусты или ломает ветки ради личной выгоды или просто по неосторожности. Такие действия наносят вред природе и ухудшают облик общественных пространств.

В ответ на это законодательство РФ предусматривает ответственность за порчу растений. Если ущерб превышает 2,5 тысячи рублей, дело может рассматриваться как кража по статье 158 УК РФ. А это уже уголовное преступление, за которое можно получить штраф, обязательные работы или даже лишение свободы.

Штрафы и наказания для дачников и горожан

Кроме общественных территорий, закон касается и частных участков. В 2025 году для дачников введены новые правила и штрафы: за сорняки выше забора или за наличие запрещенных растений на участке можно получить штраф от 300 до 500 рублей.

Как избежать проблем?

Чтобы не попасть под штрафы и уголовное преследование, важно соблюдать несколько простых правил: не срывать и не выкапывать растения в общественных местах, а также следить за своим участком: убирайте сорняки, не выращивайте на даче запрещенные растения, особенно те, которые содержат наркотические вещества.