От заказника до сказки: чем удивит осенью новая экотропа в Петербурге

Экологическая тропа протяженностью 2,7 километра пройдет по северным участкам заказника, образуя кольцевой маршрут.
“Тропу вымостят деревянным настилом, а вдоль всей дороги установят птичники и зоны отдыха”, — сообщают в пресс-службе Смольного.
Завершение работ запланировано на осень этого года.
Экотуризм: доступ к заповедным территориям
“Создание нового маршрута — очередной этап в развитии экотуризма, повышении доступности наших заповедных территорий для жителей и гостей города”, — подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Благодаря новым тропам, люди смогут “с пользой для себя и без ущерба для природы знакомиться с редкими животными и растениями”.