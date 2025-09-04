Городовой / Город / От заказника до сказки: чем удивит осенью новая экотропа в Петербурге
От заказника до сказки: чем удивит осенью новая экотропа в Петербурге

Опубликовано: 4 сентября 2025 17:03
Экотропа
globallookpress/Svetlana Vozmilova

В Приморском районе, в заказнике «Новоорловский», началось создание нового экологического маршрута, который откроет жителям и гостям города новые возможности для знакомства с природой.

Экологическая тропа протяженностью 2,7 километра пройдет по северным участкам заказника, образуя кольцевой маршрут.

“Тропу вымостят деревянным настилом, а вдоль всей дороги установят птичники и зоны отдыха”, — сообщают в пресс-службе Смольного.

Завершение работ запланировано на осень этого года.

Экотуризм: доступ к заповедным территориям

“Создание нового маршрута — очередной этап в развитии экотуризма, повышении доступности наших заповедных территорий для жителей и гостей города”, — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Благодаря новым тропам, люди смогут “с пользой для себя и без ущерба для природы знакомиться с редкими животными и растениями”.

Автор:
Ксения Пронина
