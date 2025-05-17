«Скоро и не пройти будет»: почему петербуржцы закрывают свои дворы от посторонних

Петербуржцы разделились на два лагеря: многие не понимают, для чего закрываться от туристов, которые приносят городу доход.

В Петербурге готовят новую схему, которая позволит жителям центральных районов в упрощенном порядке ставить шлагбаумы во дворах. Это связано с хаотичной парковкой и теми водителями, которые пытаются сэкономить, оставляя машины во дворах, не желая платить за платные места на улице.

В последние годы в центре Петербурга ввели платные парковки, чтобы освободить движение центральных улиц от стоячих автомобилей.

Однако многие водители, чтобы не платить, начали оставлять машины во дворах-колодцах, где парковочных мест обычно мало и они предназначены для жильцов. Это создает массу проблем: дворы превращаются в стихийные парковки, мешают уборке, проезду спецтехники, а также вызывают недовольство самих жителей.

Что изменится?

Сейчас власти готовят проект постановления, который упростит процедуру установки шлагбаумов во дворах. Раньше получить разрешение на такой шлагбаум было сложно и долго, теперь же жильцам достаточно будет провести общее собрание, принять решение и подать заявление в Комитет имущественных отношений, сообщает КП-Петербург.

Какие дворы смогут закрыть шлагбаумы?

Речь идет только о дворах, которые являются общедомовой территорией, то есть принадлежат жильцам. Если двор находится на городской земле и является государственной собственностью, ситуация сложнее — здесь еще предстоит разобраться, как законно ограничить въезд, чтобы не нарушать права других жителей и служб.

Что думаю петербуржцы

Жители центральных районов только за, ведь они хотят защитить свои дворы от незаконной парковки. Однако после новости об упрощенной установки шлагбаумов, в соцсетях многие стали отмечать, что центральные дворы Петербурга уже все закрыты.

«Решетки вообще везде и уже не только в центре, скоро и не пройти будет невозможно»;

«Так, может, местным стоит жаловаться не на водителей, а на платные парковки? А ворота в центре и так 90% с пультами у местных», — пишут петербуржцы.

Кроме того, в Северной столице много дворов, которые являются достопримечательностями и закрывать их было бы неразумно. Пользователи сети напоминают, что Петербург — это культурный город, а туристы приносят хороший доход населению. Закрывать от них красивые места, было бы неразумно.