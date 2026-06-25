Сковорода опустела за минуты: Оджахури по-грузински с грибами — вкуснее уже не будет

Этот вариант получается ароматным благодаря грибам, бекону, свежей зелени и сочному помидору. Простые продукты превращаются в невероятно вкусное и сытное блюдо для всей семьи.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно о вкусном".
Ингредиенты:
- картофель — 600 г,
- бекон — 200 г,
- шампиньоны — 400 г,
- чеснок — 1 зубчик,
- петрушка — 1 пучок,
- помидор — 1 крупный шт.,
- адыгейский сыр — 100 г (по желанию),
- соль — по вкусу.
Приготовление
Шампиньоны промываю, очищаю и при необходимости удаляю ножки. Разогреваю сковороду и обжариваю грибы под крышкой около 20 минут. Затем перекладываю их в отдельную миску.
Бекон нарезаю крупными кусочками. Картофель очищаю и нарезаю средними ломтиками.
На той же сковороде обжариваю бекон до появления аппетитного румянца. Когда жир начнёт вытапливаться, добавляю картофель.
Готовлю на сильном огне примерно 20 минут, периодически перемешивая, пока картофель не станет золотистым и хрустящим.
Возвращаю в сковороду обжаренные грибы. При необходимости добавляю соль и любимые специи. Готовлю ещё около 5 минут.
Помидор нарезаю небольшими кусочками. Чеснок измельчаю, петрушку мелко рублю. Если использую адыгейский сыр, разминаю его руками или вилкой.
Добавляю в сковороду помидор, чеснок, зелень и сыр. Перемешиваю и оставляю на огне ещё на 2-3 минуты.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
Перед подачей в конце я добавляю хмели-сунели. Иногда вместо петрушки шинкую кинзу.
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