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Сковорода опустела за минуты: Оджахури по-грузински с грибами — вкуснее уже не будет

Опубликовано: 25 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Сковорода опустела за минуты: Оджахури по-грузински с грибами — вкуснее уже не будет
Сковорода опустела за минуты: Оджахури по-грузински с грибами — вкуснее уже не будет
Городовой ру
Так картошку с грибами вы ещё не готовили.

Этот вариант получается ароматным благодаря грибам, бекону, свежей зелени и сочному помидору. Простые продукты превращаются в невероятно вкусное и сытное блюдо для всей семьи.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно о вкусном".

Ингредиенты:

  • картофель — 600 г,
  • бекон — 200 г,
  • шампиньоны — 400 г,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • петрушка — 1 пучок,
  • помидор — 1 крупный шт.,
  • адыгейский сыр — 100 г (по желанию),
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Шампиньоны промываю, очищаю и при необходимости удаляю ножки. Разогреваю сковороду и обжариваю грибы под крышкой около 20 минут. Затем перекладываю их в отдельную миску.

Бекон нарезаю крупными кусочками. Картофель очищаю и нарезаю средними ломтиками.

Сковорода опустела за минуты: Оджахури по-грузински с грибами — вкуснее уже не будет - image 1
Сковорода опустела за минуты: Оджахури по-грузински с грибами — вкуснее уже не будет - image 1

На той же сковороде обжариваю бекон до появления аппетитного румянца. Когда жир начнёт вытапливаться, добавляю картофель.

Готовлю на сильном огне примерно 20 минут, периодически перемешивая, пока картофель не станет золотистым и хрустящим.

Возвращаю в сковороду обжаренные грибы. При необходимости добавляю соль и любимые специи. Готовлю ещё около 5 минут.

Помидор нарезаю небольшими кусочками. Чеснок измельчаю, петрушку мелко рублю. Если использую адыгейский сыр, разминаю его руками или вилкой.

Добавляю в сковороду помидор, чеснок, зелень и сыр. Перемешиваю и оставляю на огне ещё на 2-3 минуты.

Примерное время приготовления: 50 минут

Личный опыт

Перед подачей в конце я добавляю хмели-сунели. Иногда вместо петрушки шинкую кинзу.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусную закуску из молодых кабачков.

Автор:
Александр Асташкин
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