Чем заняться в Геленджике летом - есть несколько интересных вариантов: скучать на пляже не придется

Как сделать отпуск в Геленджике интересным

Во время отдыха в Геленджике не стоит ограничиваться только нахождением на пляже, так как на курорте есть и другие занятия. Портал “ПСЖР” объяснил, что стоит посмотреть и куда сходить в Геленджике каждому туристу.

Сходить в аквапарк “Золотая бухта”

“Он работает в городе с 2004 года и занимает около 15 га. Здесь есть 45 горок, 7 бассейнов и разные зоны отдыха. Если любите соревноваться в смелости, то отправляйтесь на «Камикадзе»: крутой спуск начинается с высоты девятиэтажного дома. Тем, кто предпочитает более спокойные аттракционы, понравится «Ленивая река» и «Волновой бассейн»”, - сообщает источник.

Посетить вершину “Олимпа”

Так называют развлекательный комплекс, расположенный на склоне Мархотхского хребта. Между двумя площадками курсирует канатная дорога, из-за чего подъем на вершину занимает всего 15 минут. Наверху установлено колесо обозрения, смотровая площадка, кафе, аттракционы и сувенирные лавки.

Устроить тур по виноградникам

Виноградники можно посмотреть на высоком берегу Толстого мыса. В комплексе, который оформлен в духе Франции, есть дегустационный зал и ресторан. Стоимость посещения начинается от 1700 рублей с человека.

Увидеть скалу “Парус”

Эта скала считается самым популярным памятником природы в Геленджике. Она находится рядом с поселком Дивноморское. Добраться сюда можно на личном автомобиле, а также на автобусе №108. Скала является плоской, из-за чего и сравнивается с парусом. Ее высота - 30 метров.

Посетить водопады

Водопады можно посмотреть не только в Сочи, но и в Геленджике. Особой популярностью тут пользуются водопады реки Жане, Гебиусские и Пшадские.

Когда лучше всего ехать в Геленджик

Для любителей жары отлично подойдет июль и август. В эти месяцы температура воздуха достигает +27…+30 градусов. Вода может прогреваться до +26 градусов. Тем, кто не любит жаркую погоду, лучше выбрать июнь или сентябрь.

Опыт автора

“Я была в Геленджике один раз. Успела не только вдоволь наплаваться, но и посетить аквапарк, местные водопады. Осталась под большим впечатлением”, - рассказала Полина Аксенова.

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