Зачем покупать ключ, если можно открыть домофон за 10 секунд - законные способы подбора кода

Как подобрать код домофона без ключа

Бывает, что попасть в подъезд нужно прямо сейчас, а привычного способа нет: телефон разрядился, код забылся, ключей под рукой нет. Особенно неприятно, когда временно живешь не у себя и чувствуешь себя немного не в своей тарелке.

Какие заводские коды бывают у домофонов

У многих домофонов есть стандартные комбинации — их производитель закладывает на этапе сборки. Но они работают, только если обслуживающая компания не сменила настройки.

Распространенные коды для популярных марок

Вот какие комбинации встречаются чаще всего:

Vizit — #4230; если на панели нет «» и «#», вместо них нажимают «С» и «К»;

Metakom — В‑номер первой квартиры в подъезде‑В‑5702 (номер берут с таблички у двери);

Forward — «К»-1234;

Marshal — номер последней квартиры в подъезде‑1‑К‑5555 либо 1958;

Cyfral — единого кода нет, все зависит от конкретной модели.

Что делать, если ничего не помогло

Если ни одна комбинация не сработала, значит, заводские настройки уже сброшены. В такой ситуации самый простой и безопасный вариант — вежливо позвонить в любую квартиру и попросить открыть дверь. Это быстрее, чем искать обходные пути, и точно не приведет к проблемам с законом.

Еще один повод задуматься: если дверь открывается стандартным кодом, стоит сообщить об этом в обслуживающую организацию — это вопрос безопасности всех жильцов.

Личный опыт

Однажды осталась без связи и не могла вспомнить код от домофона. Сначала пыталась подобрать комбинацию, но ничего не работало. Тогда просто нажала кнопку вызова у одной из квартир — женщина на том конце сразу поняла ситуацию и открыла. С тех пор не трачу время на эксперименты: если что-то пошло не так, лучше попросить о помощи.

Вывод

Заводские коды — это лишь временное и не гарантированное решение. Их наличие — повод обратить внимание на безопасность подъезда. Самый надежный и спокойный способ попасть внутрь — попросить помощи у соседей. В экстренной ситуации это выручает лучше любых хитростей. Об этом передает "DAY.RU".

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