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179 домов на замке и штрафы: Петербург готовит крыши к «Алым парусам»

Опубликовано: 25 июня 2026 15:04
 Проверено редакцией
179 домов на замке и штрафы: Петербург готовит крыши к «Алым парусам»
179 домов на замке и штрафы: Петербург готовит крыши к «Алым парусам»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Инспектировать крыши Северной столицы будут каждый день. 

Приближается самый громкий праздник лета — «Алые паруса». Пока выпускники выбирают наряды, городские службы готовятся к настоящей «осаде» крыш.

В этом году контроль будет жестким как никогда. Власти города решили всерьез взяться за нелегальных руферов и организаторов сомнительных экскурсий, сообщили в жилищном комитете.

В зоне особого внимания — 179 домов

Чиновники уже составили список «самых популярных» зданий в центре. В него попали 179 жилых домов, куда посторонние пытаются пробраться чаще всего. За каждым таким домом закрепят ответственного человека.

Проверки станут ежедневными. Коммунальщики будут лично обходить чердаки и проверять, целы ли замки. Если где-то сорвана пломба или стоит чужой замок — доступ перекроют моментально.

Штраф или тюрьма?

Для тех, кто решит рискнуть и пробраться на крышу ради красивого кадра, новости плохие.

  • Простой штраф: до 2,5 тысяч рублей.
  • Уголовная статья: если прогулка покажется опасной для жизни, организатору может грозить до 2 лет тюрьмы.

Что нужно знать о самом празднике

Праздник начнется 27 июня. Главные цифры и факты:

  • Гости: ждут 65 тысяч выпускников.
  • Безопасность: попасть в центр можно будет через 7 пропускных пунктов. Один из них сделают у метро «Горьковская».
  • Главный герой: по Неве пройдет знаменитый бриг «Россия» с огромными алыми парусами. Это судно строили специально для праздника, оно способно развернуться даже в узкой акватории.

Важный нюанс: «сухой закон»

Не забывайте, что в день праздника в Петербурге вводится полный запрет на продажу алкоголя в магазинах. Это традиция: ограничения обычно действуют с вечера накануне праздника и до утра следующего дня.

Совет горожанам и туристам: В день праздника лучше оставить машины дома. Центр города будет перекрыт, а мосты разведут вне обычного графика.

Самый надежный транспорт в эту ночь — метро, которое часто работает без перерыва.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет на праздник "Алые паруса".

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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