179 домов на замке и штрафы: Петербург готовит крыши к «Алым парусам»

Приближается самый громкий праздник лета — «Алые паруса». Пока выпускники выбирают наряды, городские службы готовятся к настоящей «осаде» крыш.
В этом году контроль будет жестким как никогда. Власти города решили всерьез взяться за нелегальных руферов и организаторов сомнительных экскурсий, сообщили в жилищном комитете.
В зоне особого внимания — 179 домов
Чиновники уже составили список «самых популярных» зданий в центре. В него попали 179 жилых домов, куда посторонние пытаются пробраться чаще всего. За каждым таким домом закрепят ответственного человека.
Проверки станут ежедневными. Коммунальщики будут лично обходить чердаки и проверять, целы ли замки. Если где-то сорвана пломба или стоит чужой замок — доступ перекроют моментально.
Штраф или тюрьма?
Для тех, кто решит рискнуть и пробраться на крышу ради красивого кадра, новости плохие.
- Простой штраф: до 2,5 тысяч рублей.
- Уголовная статья: если прогулка покажется опасной для жизни, организатору может грозить до 2 лет тюрьмы.
Что нужно знать о самом празднике
Праздник начнется 27 июня. Главные цифры и факты:
- Гости: ждут 65 тысяч выпускников.
- Безопасность: попасть в центр можно будет через 7 пропускных пунктов. Один из них сделают у метро «Горьковская».
- Главный герой: по Неве пройдет знаменитый бриг «Россия» с огромными алыми парусами. Это судно строили специально для праздника, оно способно развернуться даже в узкой акватории.
Важный нюанс: «сухой закон»
Не забывайте, что в день праздника в Петербурге вводится полный запрет на продажу алкоголя в магазинах. Это традиция: ограничения обычно действуют с вечера накануне праздника и до утра следующего дня.
Совет горожанам и туристам: В день праздника лучше оставить машины дома. Центр города будет перекрыт, а мосты разведут вне обычного графика.
Самый надежный транспорт в эту ночь — метро, которое часто работает без перерыва.
Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет на праздник "Алые паруса".