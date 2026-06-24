Самая вкусная летняя закуска из кабачков: без жарки, духовки и хлопот — хранится в банке

Летом молодые кабачки появляются на столе почти каждый день. Но вместо привычной жарки или тушения я всё чаще готовлю из них простой маринованный салат. Получается невероятно свежо, ароматно и вкусно.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала Tanita Glow.
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 300 г,
- огурцы — 200 г,
- морковь — 100 г,
- петрушка — по вкусу,
- зелёный лук — по вкусу,
- соевый соус — 35 г,
- сахар — 10 г,
- яблочный уксус — 60 г,
- растительное масло — 60 г.
Приготовление
Молодые кабачки, огурцы и морковь натираю на тёрке. Перекладываю овощи в большую миску.
Для маринада смешиваю растительное масло, соевый соус, яблочный уксус и сахар. Перемешиваю до полного растворения сахара.
Петрушку и зелёный лук мелко нарезаю и добавляю к овощам. Заливаю овощную смесь маринадом и тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек хорошо пропитался ароматной заправкой.
Перекладываю салат в стеклянную банку или контейнер с крышкой и убираю в холодильник минимум на 4-5 часов.
За это время овощи хорошо промаринуются и станут более насыщенными по вкусу.
Примерное время приготовления: 15 минут + 5 часов на маринование
Личный опыт
Я добавляю к этой закуске измельчённый чеснок. Так она получается гораздо пикантнее.
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