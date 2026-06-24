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Самая вкусная летняя закуска из кабачков: без жарки, духовки и хлопот — хранится в банке

Опубликовано: 24 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Самая вкусная летняя закуска из кабачков: без жарки, духовки и хлопот — хранится в банке
Самая вкусная летняя закуска из кабачков: без жарки, духовки и хлопот — хранится в банке
Городовой ру
Молодые кабачки, огурцы и особый маринад.

Летом молодые кабачки появляются на столе почти каждый день. Но вместо привычной жарки или тушения я всё чаще готовлю из них простой маринованный салат. Получается невероятно свежо, ароматно и вкусно.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала Tanita Glow.

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 300 г,
  • огурцы — 200 г,
  • морковь — 100 г,
  • петрушка — по вкусу,
  • зелёный лук — по вкусу,
  • соевый соус — 35 г,
  • сахар — 10 г,
  • яблочный уксус — 60 г,
  • растительное масло — 60 г.

Приготовление

Молодые кабачки, огурцы и морковь натираю на тёрке. Перекладываю овощи в большую миску.

Самая вкусная летняя закуска из кабачков: без жарки, духовки и хлопот — хранится в банке - image 1
Самая вкусная летняя закуска из кабачков: без жарки, духовки и хлопот — хранится в банке - image 1

Для маринада смешиваю растительное масло, соевый соус, яблочный уксус и сахар. Перемешиваю до полного растворения сахара.

Петрушку и зелёный лук мелко нарезаю и добавляю к овощам. Заливаю овощную смесь маринадом и тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек хорошо пропитался ароматной заправкой.

Перекладываю салат в стеклянную банку или контейнер с крышкой и убираю в холодильник минимум на 4-5 часов.

За это время овощи хорошо промаринуются и станут более насыщенными по вкусу.

Примерное время приготовления: 15 минут + 5 часов на маринование

Личный опыт

Я добавляю к этой закуске измельчённый чеснок. Так она получается гораздо пикантнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить быстрый салат из корейской морковки.

Автор:
Александр Асташкин
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