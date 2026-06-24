В такси Петербурга теперь пустят «иногородних»: что изменилось и в чем подвох

Раньше, чтобы легально возить пассажиров в Петербурге, самозанятому водителю обязательно нужна была местная прописка. Но правила изменились.
Депутаты ЗакСа окончательно приняли закон, который упрощает жизнь таксистам из других регионов, пишет 78.ru.
Больше никакой привязки к прописке
Главная новость — теперь неважно, где вы прописаны. Живете в Ленобласти, приехали из Новгорода или Пскова? Это больше не преграда.
Если вы самозанятый, вы можете получить официальное разрешение на работу в петербургском такси. Власти решили, что реальное место работы важнее штампа в паспорте.
Главное условие — налоги в городскую казну
Логика у города простая: работаешь здесь — плати здесь. Чтобы легализоваться, водитель должен указать Петербург местом своей деятельности.
Тогда налог на профессиональный доход будет уходить в бюджет Северной столицы, а не в родной регион водителя. Это и есть цена «билета» на легальный рынок.
Машина должна быть только своей
Тут кроется важный нюанс. По новому закону самозанятый таксист обязан быть собственником автомобиля.
Взять машину у жены, брата или соседа «покататься» и оформить на нее разрешение не получится. Только личное авто.
Зачем это нужно пассажирам?
Власти надеются, что это выведет таксистов из «серой зоны». Когда водитель работает официально, он попадает в специальные реестры.
Сейчас в Петербурге больше 6 тысяч легальных самозанятых перевозчиков. Ожидается, что их станет в разы больше. Для обычного пассажира это значит, что такси станет проще вызвать, а поездки станут безопаснее.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург встретил худший месяц для автодилеров.